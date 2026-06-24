Согласно поручению главы Ленобласти размер единовременного денежного пособия для детей-сирот будет увеличен в разы - с 500 до 4059 рублей.
На очередном пленарном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли в первом и третьем чтениях законопроект, инициированный губернатором региона. Документ предусматривает увеличение финансовой поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. Изменения внесены в областные законы № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот...» и № 59-оз «О постинтернатном сопровождении...».
Одно из ключевых нововведений — увеличение размера единовременного денежного пособия с 500 до 4059 рублей. Повышение коснётся выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, образовательных организаций (обучавшихся очно за счёт областного или местных бюджетов), а также выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер пособия определён по аналогии с нормативным регулированием Санкт-Петербурга и составляет трёхкратный размер государственной социальной стипендии.
Кроме того, законопроект уточняет, что социальная стипендия для указанных категорий граждан, обучающихся очно по программам профессиональной подготовки за счёт областного бюджета, является государственной социальной стипендией. Также в новой редакции изложена статья 6-2 закона № 65-оз, закрепляющая право на постинтернатное сопровождение для выпускников до 23 лет, находившихся в организациях для детей-сирот, а также для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, которые до 18 лет находились под попечительством (в том числе в приёмной семье). Право на такое сопровождение устанавливается со ссылкой на областной закон № 59-оз.
Внесены и корреспондирующие поправки в статью 5 закона № 59-оз: скорректировано наименование документа об отсутствии судимости, предоставляемого при обращении в органы опеки и попечительства лицом, желающим стать наставником, а также уточнён орган, выдающий этот документ.