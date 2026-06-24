Согласно поручению главы Ленобласти размер единовременного денежного пособия для детей-сирот будет увеличен в разы - с 500 до 4059 рублей.

На очередном пленарном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли в первом и третьем чтениях законопроект, инициированный губернатором региона. Документ предусматривает увеличение финансовой поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. Изменения внесены в областные законы № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот...» и № 59-оз «О постинтернатном сопровождении...».

Одно из ключевых нововведений — увеличение размера единовременного денежного пособия с 500 до 4059 рублей. Повышение коснётся выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, образовательных организаций (обучавшихся очно за счёт областного или местных бюджетов), а также выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер пособия определён по аналогии с нормативным регулированием Санкт-Петербурга и составляет трёхкратный размер государственной социальной стипендии.

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Кроме того, законопроект уточняет, что социальная стипендия для указанных категорий граждан, обучающихся очно по программам профессиональной подготовки за счёт областного бюджета, является государственной социальной стипендией. Также в новой редакции изложена статья 6-2 закона № 65-оз, закрепляющая право на постинтернатное сопровождение для выпускников до 23 лет, находившихся в организациях для детей-сирот, а также для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, которые до 18 лет находились под попечительством (в том числе в приёмной семье). Право на такое сопровождение устанавливается со ссылкой на областной закон № 59-оз.

Внесены и корреспондирующие поправки в статью 5 закона № 59-оз: скорректировано наименование документа об отсутствии судимости, предоставляемого при обращении в органы опеки и попечительства лицом, желающим стать наставником, а также уточнён орган, выдающий этот документ.