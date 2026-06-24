В Ленобласти продолжается обновление дорог опорной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся одновременно в нескольких районах региона.

Среди объектов, где ремонт близок к завершению, - дорога Глебычево - Малышево - Прибылово у поселка Ермилово в Выборгском районе. Здесь выполнены почти все работы, кроме установки знаков и нанесения разметки.

Также более чем на 80% готов участок дороги Красное Село - Гатчина - Павловск. Продолжаются ремонтные работы на дороге Стрельна - Кипень - Гатчина вдоль Ропши.