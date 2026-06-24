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В Ленобласти в самом разгаре дорожный сезон

В Ленобласти продолжается обновление дорог опорной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся одновременно в нескольких районах региона.

В Ленобласти в самом разгаре дорожный сезон - Работы ведутся одновременно в нескольких районах региона.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Среди объектов, где ремонт близок к завершению, - дорога Глебычево - Малышево - Прибылово у поселка Ермилово в Выборгском районе. Здесь выполнены почти все работы, кроме установки знаков и нанесения разметки.

Также более чем на 80% готов участок дороги Красное Село - Гатчина - Павловск. Продолжаются ремонтные работы на дороге Стрельна - Кипень - Гатчина вдоль Ропши.

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Теги

Дорожный ремонт Дороги в Ленобласти дороги Ленобласть
Новости Социум

«Холодная вода по талонам»: «Водоканал» предупредил петербуржцев о новой схеме мошенничества

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупредил жителей города о новой мошеннической схеме.

Злоумышленники звонят петербуржцам и сообщают о предстоящем отключении холодной воды по указанному адресу. Далее мошенники утверждают, что воду можно будет получить только по специальным талонам из прицеп-цистерн. Однако эта информация не соответствует действительности.

С помощью такой схемы мошенники пытаются украсть персональные данные горожан. Они подменяют номер телефона, поэтому на экране может отображаться номер горячей линии Водоканала 305-09-09, даже если звонок поступает не от предприятия.

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Теги

мошенничество Петербург водоканал

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