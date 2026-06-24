В Тосненском районе Ленинградской области начали применять новую технику для борьбы с опасным сорняком - борщевиком Сосновского. Для этого используют две гусеничные газонокосилки-мульчеры.

Машины не только срезают траву, но и перемалывают ее в мелкую крошку. Однако для эффективной работы с борщевиком технику пришлось дополнительно доработать: усилили ножи и укрепили конструкцию.

За одну восьмичасовую смену машина способна обработать примерно 20-25 соток земли.

Отметим, что в районе запустили цифровой способ борьбы с борщевиком. В мессенджере MAX работает чат-бот, через который жители могут сообщить о местах произрастания сорняка. Для этого нужно сфотографировать место и отправить снимок вместе с координатами. Власти обещают быстро реагировать и выезжать на обработку участка.