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Роботы-газонокосилки вышли на борьбу с борщевиком в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленинградской области начали применять новую технику для борьбы с опасным сорняком - борщевиком Сосновского. Для этого используют две гусеничные газонокосилки-мульчеры.

Машины не только срезают траву, но и перемалывают ее в мелкую крошку. Однако для эффективной работы с борщевиком технику пришлось дополнительно доработать: усилили ножи и укрепили конструкцию.

Роботы-газонокосилки вышли на борьбу с борщевиком в Тосненском районе - За одну восьмичасовую смену машина способна обработать примерно 20-25 соток земли.
Фото: 47 канал

За одну восьмичасовую смену машина способна обработать примерно 20-25 соток земли.

Отметим, что в районе запустили цифровой способ борьбы с борщевиком. В мессенджере MAX работает чат-бот, через который жители могут сообщить о местах произрастания сорняка. Для этого нужно сфотографировать место и отправить снимок вместе с координатами. Власти обещают быстро реагировать и выезжать на обработку участка.

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Фото: Правительство Ленинградской области

Семьям, в которых родились одновременно двое, трое или более детей, вручается приветственный набор «Ленинградская область с заботой». В подарочную коробку входят изделия машинной вязки: мягкий костюм, шапочка, пинетки и ажурный плед для каждого малыша, а также открытка с пожеланиями от губернатора региона.

При регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области родители получают не только подарок, но и доступ к широкому спектру региональных выплат и льгот. Меры поддержки семей реализуются в рамках национального проекта «Семья».

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