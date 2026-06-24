На пленарном заседании ЗакСобрания Ленобласти парламентарии поддержали законодательную инициативу о внесении изменений в статьи 3.5 и 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поправки касаются штрафов за загрязнение окружающей среды отходами, сброшенными с автомототранспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин. Законопроект предлагает двукратное увеличение административных штрафов за незаконный выброс и выгрузку отходов производства и потребления вне специально отведённых мест.

Инициаторами обращения выступили депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников. Они отметили, что, несмотря на камеры видеофиксации и рейды, количество нарушений остаётся высоким: в 2025 году рассмотрено 811 материалов, наложено штрафов на 16,8 миллиона рублей, а за пять месяцев 2026 года — уже 320 материалов на 7 миллионов рублей. По мнению парламентариев, причина в том, что действующие штрафы слишком низки: стоимость легальной утилизации отходов и восстановления земель значительно превышает размеры наказания, и нарушителям проще заплатить, чем вывозить мусор официально.

Предлагается увеличить штрафы для всех категорий нарушителей. Так, за обычный сброс отходов вне мест накопления для граждан — с 10–15 тысяч до 20–30 тысяч рублей, для должностных лиц — с 20–30 тысяч до 40–60 тысяч, для юридических лиц — с 30–50 тысяч до 60–100 тысяч рублей. Если нарушение совершено с использованием грузовых машин, прицепов, тракторов или другой самоходной техники, штрафы предлагается повысить для граждан до 40–60 тысяч (вместо 20–30 тысяч), для должностных лиц — до 80–120 тысяч (вместо 40–60 тысяч), для юридических лиц — до 120–200 тысяч (вместо 60–100 тысяч рублей).

За повторный сброс отходов штрафы также удваиваются: для граждан — до 80–100 тысяч (вместо 40–50 тысяч), для должностных лиц — до 120–160 тысяч (вместо 60–80 тысяч), для организаций — до 200–240 тысяч (вместо 100–120 тысяч). При повторном нарушении с использованием грузового транспорта или самоходной техники максимальные штрафы, по замыслу депутатов, должны составить: для граждан — до 140 тысяч (сейчас до 70 тысяч), для должностных лиц — до 200 тысяч (сейчас до 100 тысяч), для юридических лиц — до 400 тысяч рублей (сейчас до 200 тысяч).

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Законодательное собрание единогласно поддержало инициативу. Теперь она будет направлена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Официальным представителем законопроекта в Госдуме назначен депутат Сергей Петров. Парламентарии также просят поддержать инициативу своих коллег — депутатов Государственной Думы от Ленинградской области.