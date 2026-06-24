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Новости СВО

Ветеран СВО призвал жителей Ленобласти вступать в мобильные огневые группы

Ветеран специальной военной операции, бывший командир подразделения «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка» Андрей Мищенко поддержал набор в мобильные огневые группы Ленобласти и назвал такую службу важной миссией по защите региона.

Видео: ЛенТВ24.

«Это долг. Это защита своего неба, своей земли, своего дома, своей малой родины и большой Родины. И это крутая работа, достойная мужчин», — отметил ветеран.

Напомним, мобильные огневые группы предназначены для защиты воздушного пространства и критически важных объектов инфраструктуры. В их задачи входит противодействие современным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты.

Для желающих вступить в мобильные огневые группы работает круглосуточная многоканальная горячая линия: 8-800-444-11-47.

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Теги

Ленобласть СВО Мобильные огневые группы
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В Кудрово пройдет масштабное празднование Дня молодежи

В парке Оккервиль в Кудрово 27 июня пройдет масштабное празднование Дня молодежи. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.

В Кудрово пройдет масштабное празднование Дня молодежи - Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.
Фото: комитет по печати Ленобласти

На празднике будут представлены образовательные, культурные, спортивные и развлекательные активности. Главным музыкальным событием станет выступление исполнителя НЕМИГА, чьи песни получили популярность благодаря сериалу «Ландыши».  

Также на территории парка будут работать фотозоны, арт-объекты и фудкорты. Организаторы подготовили интерактивный маршрут с заданиями и розыгрышем подарков. Ожидается, что праздник станет одним из крупнейших молодежных событий региона этим летом.

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Напомним, 27 июня в Ленобласти будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Теги

День молодежи Кудрово Ленобласть Всеволожский район

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