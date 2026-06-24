Ветеран специальной военной операции, бывший командир подразделения «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка» Андрей Мищенко поддержал набор в мобильные огневые группы Ленобласти и назвал такую службу важной миссией по защите региона.
Видео: ЛенТВ24.
«Это долг. Это защита своего неба, своей земли, своего дома, своей малой родины и большой Родины. И это крутая работа, достойная мужчин», — отметил ветеран.
Напомним, мобильные огневые группы предназначены для защиты воздушного пространства и критически важных объектов инфраструктуры. В их задачи входит противодействие современным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты.
Для желающих вступить в мобильные огневые группы работает круглосуточная многоканальная горячая линия: 8-800-444-11-47.