В парке Оккервиль в Кудрово 27 июня пройдет масштабное празднование Дня молодежи. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.

На празднике будут представлены образовательные, культурные, спортивные и развлекательные активности. Главным музыкальным событием станет выступление исполнителя НЕМИГА, чьи песни получили популярность благодаря сериалу «Ландыши».

Также на территории парка будут работать фотозоны, арт-объекты и фудкорты. Организаторы подготовили интерактивный маршрут с заданиями и розыгрышем подарков. Ожидается, что праздник станет одним из крупнейших молодежных событий региона этим летом.

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