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Водитель погиб, съехав в кювет в Приозерском районе

Смертельное ДТП произошло 24 июня на дороге «Сосново - Запорожское» на повороте на Удальцово в Приозерском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб.

Водитель погиб, съехав в кювет в Приозерском районе - Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

На месте работал личный состав 143-й пожарной части Приозерского отряда «Леноблпожспас». Подробности выясняются.

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Теги

ДТП погиб водитель Приозерский район Ленобласть
Для души Новости

В Лужском районе начали собирать первый урожай жимолости

В хозяйстве «Брод» в Лужском районе Ленобласти начался сбор жимолости. Уже собрано 1 150 кг ягод, ожидается, что общий урожай будет около двух тонн. Ягоды отправляют в торговые сети.

В Лужском районе начали собирать первый урожай жимолости - На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы.
Фото: Александр Дрозденко, мах

На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы. Для них это летняя практика, которая дополняет теоретические занятия из учебного года, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В рамках таких мероприятий школьники также получают ягоды с поля и возможность съездить на экскурсию. Например, 50 школьников уже посетили Петергоф.

Глава региона отметил, что сегодня профильные классы открываются в сельских школах, где есть крупные хозяйства. В дальнейшем ученики могут рассчитывать на льготное поступление в вузы и гарантированное трудоустройство в родном селе или хозяйстве. Работа ведется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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Теги

жимолость Лужский район Ленобласть Дрозденко ягода сбор урожая

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