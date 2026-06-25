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Новости Социум

Линию электропередачи модернизировали для 4000 жителей в Гатчинском округе

Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ завершили в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Обновленная линия обеспечивает электричеством поселок Борницы, деревню Карстолово и Войсковицкую среднюю школу, где проживают и учатся около 4000 человек.

Специалисты установили восемь новых железобетонных опор, заменили 16 траверс и расчистили территорию вдоль линии электропередачи. На участке также заменили два километра неизолированного алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод.

Новая конструкция устойчивее к неблагоприятным погодным условиям, падению веток и другим внешним воздействиям. Использование изолированного провода позволяет снизить вероятность аварийных отключений и риск поражения электрическим током для людей и животных.

Энергетики также обрезали кроны деревьев и расширили просеку вдоль линии. Работы провели в рамках программы повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Ленинградской области.

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25.06.2026
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Гатчинский округ Ленинградская область
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Петербурженка забрала чужой смартфон и ключи на Витебском вокзале

Петербурженку заподозрили в краже мобильного телефона и связки ключей у 54-летнего мужчины на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Ущерб составил около 24 тысяч рублей.

По данным транспортной полиции, мужчина положил личные вещи на ленту интроскопа во время досмотра, после чего направился на личный осмотр. Следовавшая за ним 57-летняя женщина заметила оставленные без присмотра телефон и ключи. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, подозреваемая забрала чужие вещи и покинула вокзал.

Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть транспортной полиции. В отношении женщины завели уголовное дело по статье о краже. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

На время расследования подозреваемой назначили обязательство о явке к следователю.

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