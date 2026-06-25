Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ завершили в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Обновленная линия обеспечивает электричеством поселок Борницы, деревню Карстолово и Войсковицкую среднюю школу, где проживают и учатся около 4000 человек.

Специалисты установили восемь новых железобетонных опор, заменили 16 траверс и расчистили территорию вдоль линии электропередачи. На участке также заменили два километра неизолированного алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод.

Новая конструкция устойчивее к неблагоприятным погодным условиям, падению веток и другим внешним воздействиям. Использование изолированного провода позволяет снизить вероятность аварийных отключений и риск поражения электрическим током для людей и животных.

Энергетики также обрезали кроны деревьев и расширили просеку вдоль линии. Работы провели в рамках программы повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Ленинградской области.