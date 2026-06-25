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Рейсовый автобус сгорел во Всеволожске

Утром 25 июня во Всеволожске на Аэропортовской улице произошел пожар в рейсовом автобусе марки ПАЗ.

Пассажиров в салоне не было.

Рейсовый автобус сгорел во Всеволожске - Пассажиров в салоне не было.
Фото: ГУ МЧС по ЛО.

Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали возгорание. В тушении участвовали личный состав АЦ 96-й и 93-й пожарно-спасательных частей ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленобласти.

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пожар автобус мчс Всеволожск
Новости Социум Главное

Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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