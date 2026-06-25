Самосвал и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе А-120.
В Гатчинском округе Ленинградской области 25 июня произошла авария между грузовиком и легковым автомобилем. В результате ДТП травмы получили женщина и ребенок, сообщает ГКУ «Леноблпожспас».
По имеющейся информации, авария случилась у деревни Пижма, на 70-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Женщину из салона перекореженной иномарки пришлось вызволять при помощи специнструмента. Пострадавшие были госпитализированы.
Другие обстоятельства ЧП установят правоохранительные органы.