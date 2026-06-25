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Женщина и ребенок пострадали в лобовой аварии в Гатчинском округе

Самосвал и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе А-120.

Женщина и ребенок пострадали в лобовой аварии в Гатчинском округе - Самосвал и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе А-120.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

В Гатчинском округе Ленинградской области 25 июня произошла авария между грузовиком и легковым автомобилем. В результате ДТП травмы получили женщина и ребенок, сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, авария случилась у деревни Пижма, на 70-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Женщину из салона перекореженной иномарки пришлось вызволять при помощи специнструмента. Пострадавшие были госпитализированы. 

Другие обстоятельства ЧП установят правоохранительные органы.

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Гатчинский округ авария
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Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

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