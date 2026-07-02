В Лодейном Поле и Подпорожье установят автоматические автозаправочные станции. Это позволит нарастить объёма топлива.
В северо-восточных районах Ленинградской области предпринимают меры для наращивания объемов поставок топлива на АЗС. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, вскоре здесь появятся контейнерные автоматические автозаправки.
«Благодаря активному участию ПАО «Газпромнефть» в Лодейном Поле и Подпорожье в течение нескольких недель появятся контейнерные автоматические автозаправочные станции, что позволит нарастить объем поставок топлива в этих районах», — сообщил глава региона.
Александр Дрозденко поблагодарил команду «Газпромнефти», а также генерального директора компании Александра Валерьевича Дюкова за неравнодушие и помощь региону.