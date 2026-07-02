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Александр Дрозденко: ситуация с поставками топлива на северо-востоке Ленобласти близка к разрешению

В Лодейном Поле и Подпорожье установят автоматические автозаправочные станции. Это позволит нарастить объёма топлива.

Александр Дрозденко: ситуация с поставками топлива на северо-востоке Ленобласти близка к разрешению - В Лодейном Поле и Подпорожье установят автоматические автозаправочные станции. Это позволит нарастит
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В северо-восточных районах Ленинградской области предпринимают меры для наращивания объемов поставок топлива на АЗС. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, вскоре здесь появятся контейнерные автоматические автозаправки. 

«Благодаря активному участию ПАО «Газпромнефть» в Лодейном Поле и Подпорожье в течение нескольких недель появятся контейнерные автоматические автозаправочные станции, что позволит нарастить объем поставок топлива в этих районах», — сообщил глава региона. 

Александр Дрозденко поблагодарил команду «Газпромнефти», а также генерального директора компании Александра Валерьевича Дюкова за неравнодушие и помощь региону.

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Теги

топливо Александр Дрозденко Газпромнефть
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Полиция проводит проверку по факту лобового столкновения, в котором скончался молодой водитель иномарки.

В ночь на 1 июля на 55-м километре автодороги «Молодежное – Верхнее Черкасово» произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого погиб пассажир. Об этом сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти

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