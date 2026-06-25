Со слов соседей, поджоги домиков, специально обустроенных для животных, пенсионерка устраивает не в первый раз.

Жители дома по улице Фрунзе в Петербурге жалуются на соседку, которая намеренно сожгла два домика, ранее оставленных для местных дворовых котов. Одна из конструкций была полностью уничтожена огнем.

Как рассказали очевидцы порталу 78.ru, инцидент произошел в ночь на 22 июня. Соседи заметили, что во дворе начался пожар. Оказалось, что горели деревянные домики, в которых жили коты.

«Рыжик теперь живёт в оставшемся домике, внутри всё сгорело. Другой домик сгорел весь. Могли сгореть машины припаркованные», — заявили очевидцы.

Оказалось, что к случившемуся причастна пенсионерка, которая живет рядом. Это подтвердили камеры видеонаблюдения. Со слов местных жителей, в конце мая женщина уже устраивала поджог домиков для животных.

«Второй раз она уже как у себя дома ходила, не спеша. Кто знает, что она подожжёт в следующий раз», — добавили обеспокоенные жители.

Сейчас пожилая пироманка находится под подпиской о невыезде.