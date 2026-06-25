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Пенсионерка сожгла домики для дворовых котов в Петербурге

Со слов соседей, поджоги домиков, специально обустроенных для животных, пенсионерка устраивает не в первый раз.

Пенсионерка сожгла домики для дворовых котов в Петербурге - Со слов соседей, поджоги домиков, специально обустроенных для животных, пенсионерка устраивает не в
Фото: 78.ru

Жители дома по улице Фрунзе в Петербурге жалуются на соседку, которая намеренно сожгла два домика, ранее оставленных для местных дворовых котов. Одна из конструкций была полностью уничтожена огнем.

Как рассказали очевидцы порталу 78.ru, инцидент произошел в ночь на 22 июня. Соседи заметили, что во дворе начался пожар. Оказалось, что горели деревянные домики, в которых жили коты.

«Рыжик теперь живёт в оставшемся домике, внутри всё сгорело. Другой домик сгорел весь. Могли сгореть машины припаркованные», — заявили очевидцы.

Оказалось, что к случившемуся причастна пенсионерка, которая живет рядом. Это подтвердили камеры видеонаблюдения. Со слов местных жителей, в конце мая женщина уже устраивала поджог домиков для животных. 

«Второй раз она уже как у себя дома ходила, не спеша. Кто знает, что она подожжёт в следующий раз», — добавили обеспокоенные жители.

Сейчас пожилая пироманка находится под подпиской о невыезде.

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25.06.2026
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Теги

Петербург поджог
Новости Социум

Всех петербургских школьников вывезли из лагеря "Артек" в Крыму

Всего домой отправились 99 ребят. На отдыхе они пробыли только четыре дня.

Делегация из 99 петербургских школьников покинула лагерь «Артек» после принятия решения о приостановке детского отдыха в Крыму. Об этом 25 июня сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

«Из Артека уже уехали все», — приводит ее слова «Фонтанка».

Всего на момент отмены детского отдыха в Крыму находилось 257 школьников из Петербурга. Значительную часть из них составляли дети-инвалиды, получившие путевки за счет городского бюджета. По словам вице-губернатора, часть ребят была перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальные будут доставлены в Петербург.

Ирина Потехина добавила, что расходы по доставке детей из Анапы берет на себя город. Кроме того, родителям вернут средств за путевки. 

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