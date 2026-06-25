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Новости Социум

На Финляндском направлении часть «Ласточек» будет состоять из меньшего количества вагонов

На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги 25 июня изменится составность некоторых «Ласточек».

Из-за технического обслуживания часть поездов между Петербургом, Выборгом и Каннельярви будет курсировать в восьмивагонном исполнении. В ОЖД подчеркнули, что расписание движения пригородных поездов сохранится без отмены рейсов.

Пассажиров просят учесть возможное увеличение загруженности вагонов на отдельных направлениях.

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Для информирования о замене подвижного состава на станциях и вокзалах будут работать сотрудники компании. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в пригородных билетных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД».

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Новости Социум Главное

Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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