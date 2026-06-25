На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги 25 июня изменится составность некоторых «Ласточек».

Из-за технического обслуживания часть поездов между Петербургом, Выборгом и Каннельярви будет курсировать в восьмивагонном исполнении. В ОЖД подчеркнули, что расписание движения пригородных поездов сохранится без отмены рейсов.

Пассажиров просят учесть возможное увеличение загруженности вагонов на отдельных направлениях.

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Для информирования о замене подвижного состава на станциях и вокзалах будут работать сотрудники компании. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в пригородных билетных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД».