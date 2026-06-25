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Новости Социум

Россия закрывает генконсульство Румынии в Петербурге — МИД РФ

Посол Румынии объявлен персоной нон грата.

Генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге будет закрыто, сообщает 25 июня Министерство иностранных дел РФ. Генконсул страны в Северной столице тем временем объявлен персоной нон грата.

«Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata», — указано в заявлении.

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Россияне рассказали, в какие месяцы предпочитают брать отпуск

Аналитики VK Tech на основе данных платформы VK HR Tek определили периоды 2025 года, когда россияне чаще всего брали отпуск.

Лидером традиционно стал июль, на который приходится 24,2% всех отпусков. За ним следуют июнь (22,3%) и декабрь (21,6%). Весной чаще всего граждане уходят в отпуск в марте. 

При это картина сильно меняется в зависимости от региона. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах сохраняется классическая модель с июльским максимумом. В то же время жители Приволжского и Уральского округов чаще уходят на отдых в октябре. В Сибирском округе предпочитают июль. В Дальневосточном федеральном округе летний пик смещен на август, а абсолютным лидером по количеству отпусков стал декабрь. 

«Июнь, июль и декабрь — месяцы, когда кадровые службы работают на пределе. Пики отпусков совпадают с полугодовыми и годовыми отчетами, закрытием кварталов: одновременно оформляются сотни заявлений, согласовываются замены, закрываются остатки дней отпусков. Ручная обработка в таких условиях создает “узкое место” — документы задерживаются, согласующие не успевают, сотрудники не получают подтверждение вовремя. Именно в пиковые месяцы автоматизация КЭДО дает наибольшую отдачу. Платформа берет на себя рутину, а HR-специалисты получают возможность управлять ситуацией, а не гасить последствия», — комментирует руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

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