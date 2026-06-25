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На КАД частично перекроют сразу три участка

В ближайшие дни на нескольких участках КАД будут введены ограничения движения из-за дорожных работ.

На КАД частично перекроют сразу три участка - Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 26 июня по 30 июня будут проводиться работы на внешнем кольце с 93-го по 83-й километр (между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе). Первая полоса будет закрыта, по второй и третьей полосам будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

На КАД частично перекроют сразу три участка - Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Со 2 по 7 июля будут проходить работы на внешнем кольце между развязками с Московским шоссе и Октябрьской набережной - с 65-го по 57-й километр. Первая и вторая полосы будут закрыты, по третьей и четвертой - введено ограничение скорости до 50 км/ч.

На КАД частично перекроют сразу три участка - Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 28 июня по 1 июля работы запланированы на внутреннем кольце КАД между развязками с Колтушским шоссе и Октябрьской. Третья и четвертая полосы будут закрыты, по первой и второй полосам будет введено ограничение скорости.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.

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Теги

кад ограничено движение
Новости Социум

Всех петербургских школьников вывезли из лагеря "Артек" в Крыму

Всего домой отправились 99 ребят. На отдыхе они пробыли только четыре дня.

Делегация из 99 петербургских школьников покинула лагерь «Артек» после принятия решения о приостановке детского отдыха в Крыму. Об этом 25 июня сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

«Из Артека уже уехали все», — приводит ее слова «Фонтанка».

Всего на момент отмены детского отдыха в Крыму находилось 257 школьников из Петербурга. Значительную часть из них составляли дети-инвалиды, получившие путевки за счет городского бюджета. По словам вице-губернатора, часть ребят была перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальные будут доставлены в Петербург.

Ирина Потехина добавила, что расходы по доставке детей из Анапы берет на себя город. Кроме того, родителям вернут средств за путевки. 

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