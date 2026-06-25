В ближайшие дни на нескольких участках КАД будут введены ограничения движения из-за дорожных работ.

С 26 июня по 30 июня будут проводиться работы на внешнем кольце с 93-го по 83-й километр (между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе). Первая полоса будет закрыта, по второй и третьей полосам будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Со 2 по 7 июля будут проходить работы на внешнем кольце между развязками с Московским шоссе и Октябрьской набережной - с 65-го по 57-й километр. Первая и вторая полосы будут закрыты, по третьей и четвертой - введено ограничение скорости до 50 км/ч.

С 28 июня по 1 июля работы запланированы на внутреннем кольце КАД между развязками с Колтушским шоссе и Октябрьской. Третья и четвертая полосы будут закрыты, по первой и второй полосам будет введено ограничение скорости.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.