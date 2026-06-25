weather 16°
$ 75.63
85.77

Главная / Новости / В российских школах могут ввести дополнительные миниканикулы

Новости Социум

В российских школах могут ввести дополнительные миниканикулы

В Думе предложили ввести для учащихся семейный отпуск.

В российских школах предложили ввести дополнительный семейный образовательный отпуск. Как заявил автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, миниканикулы могли бы длиться до 5 дней.

Парламентарий отмети, что сегодня учащиеся могут отсутствовать на уроках только по уважительным причинам. При этом нередко родители вместе с детьми планируют в отпуск в течение года, и механизм, который мог бы урегулировать вопрос посещаемости в таких ситуациях, законодательством не предусмотрен.

«Предлагается предоставлять такие дни по заявлению родителей или законных представителей с предварительным уведомлением образовательной организации. При этом ученик обязан самостоятельно освоить пропущенный материал, а предоставленные дни не должны учитываться как пропуски без уважительной причины», — цитирует Чернышова РИА Новости.

Вам будет интересно
Выпускница из Ленобласти набрала 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике
Девушка стала первой в Тосненском районе, кто набрала наивысший балл по этому предмету. Выпускница гимназии №2 города Тосно набрала 100 баллов на ЕГЭ...
23.06.2026
260

Теги

Россия госдума школы каникулы
Новости Социум

Россияне рассказали, в какие месяцы предпочитают брать отпуск

Аналитики VK Tech на основе данных платформы VK HR Tek определили периоды 2025 года, когда россияне чаще всего брали отпуск.

Лидером традиционно стал июль, на который приходится 24,2% всех отпусков. За ним следуют июнь (22,3%) и декабрь (21,6%). Весной чаще всего граждане уходят в отпуск в марте. 

При это картина сильно меняется в зависимости от региона. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах сохраняется классическая модель с июльским максимумом. В то же время жители Приволжского и Уральского округов чаще уходят на отдых в октябре. В Сибирском округе предпочитают июль. В Дальневосточном федеральном округе летний пик смещен на август, а абсолютным лидером по количеству отпусков стал декабрь. 

«Июнь, июль и декабрь — месяцы, когда кадровые службы работают на пределе. Пики отпусков совпадают с полугодовыми и годовыми отчетами, закрытием кварталов: одновременно оформляются сотни заявлений, согласовываются замены, закрываются остатки дней отпусков. Ручная обработка в таких условиях создает “узкое место” — документы задерживаются, согласующие не успевают, сотрудники не получают подтверждение вовремя. Именно в пиковые месяцы автоматизация КЭДО дает наибольшую отдачу. Платформа берет на себя рутину, а HR-специалисты получают возможность управлять ситуацией, а не гасить последствия», — комментирует руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

Теги

vk

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться