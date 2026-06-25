Аналитики VK Tech на основе данных платформы VK HR Tek определили периоды 2025 года, когда россияне чаще всего брали отпуск.

Лидером традиционно стал июль, на который приходится 24,2% всех отпусков. За ним следуют июнь (22,3%) и декабрь (21,6%). Весной чаще всего граждане уходят в отпуск в марте.

При это картина сильно меняется в зависимости от региона. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах сохраняется классическая модель с июльским максимумом. В то же время жители Приволжского и Уральского округов чаще уходят на отдых в октябре. В Сибирском округе предпочитают июль. В Дальневосточном федеральном округе летний пик смещен на август, а абсолютным лидером по количеству отпусков стал декабрь.