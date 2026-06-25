Аналитики VK Tech на основе данных платформы VK HR Tek определили периоды 2025 года, когда россияне чаще всего брали отпуск.
Лидером традиционно стал июль, на который приходится 24,2% всех отпусков. За ним следуют июнь (22,3%) и декабрь (21,6%). Весной чаще всего граждане уходят в отпуск в марте.
При это картина сильно меняется в зависимости от региона. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах сохраняется классическая модель с июльским максимумом. В то же время жители Приволжского и Уральского округов чаще уходят на отдых в октябре. В Сибирском округе предпочитают июль. В Дальневосточном федеральном округе летний пик смещен на август, а абсолютным лидером по количеству отпусков стал декабрь.
«Июнь, июль и декабрь — месяцы, когда кадровые службы работают на пределе. Пики отпусков совпадают с полугодовыми и годовыми отчетами, закрытием кварталов: одновременно оформляются сотни заявлений, согласовываются замены, закрываются остатки дней отпусков. Ручная обработка в таких условиях создает “узкое место” — документы задерживаются, согласующие не успевают, сотрудники не получают подтверждение вовремя. Именно в пиковые месяцы автоматизация КЭДО дает наибольшую отдачу. Платформа берет на себя рутину, а HR-специалисты получают возможность управлять ситуацией, а не гасить последствия», — комментирует руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.