В Ленинградской области в 2026 году создадут 196 новых площадок для накопления твердых коммунальных отходов и отремонтируют еще 221 объект.

Для строительства новых площадок заключили 26 соглашений, сообщила председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова на заседании регионального правительства. Еще 13 соглашений предусматривают ликвидацию 52 незаконных свалок общим объемом более 23,5 тысячи кубических метров.

«Создание мест накопления ТКО – заключено 26 соглашений на создание 196 мест; ликвидация несанкционированных свалок – заключено 13 соглашений на ликвидацию 52 несанкционированных свалок объемом 23 506,0 «кубов»; ремонт и модернизация мест накоплению ТКО – заключено 29 соглашений на ремонт 221 площадки», – поделилась планами на 2026 год Анастасия Кузнецова

Работы проведут в рамках отраслевого проекта «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области».

Первый вице-губернатор Ленобласти Роман Марков предложил создать рейтинг муниципалитетов на основе жалоб жителей на состояние и чистоту контейнерных площадок.