weather 20.4°
$ 75.63
85.77

Главная / Новости / Ленобласть впервые обошла Петербург по объему строящегося жилья

Новости Социум

Ленобласть впервые обошла Петербург по объему строящегося жилья

Ленобласть впервые обошла Петербург по объему строящегося жилья - Ленинградская область впервые обогнала Санкт-Петербург по объему строящегося многоквартирного жилья.
Фото: Freepik.

Ленинградская область впервые обогнала Санкт-Петербург по объему строящегося многоквартирного жилья. В регионе возводят 5,084 миллиона квадратных метров против 5,065 миллиона квадратных метров в городе, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства.

Разница составляет около 19 тысяч квадратных метров. При этом по количеству разрешений на строительство Ленинградская область опередила Санкт-Петербург еще в 2025 году. В ноябре в городе действовали 174 разрешения на строительство многоквартирных домов, а в области – 235.

По итогам 2025 года Ленинградская область также впервые обошла Санкт-Петербург по вводу жилья. В городе сдали 2,687 миллиона квадратных метров, в области – около 4,2 миллиона квадратных метров. Примерно три четверти областного результата пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

За последние 5 лет объем строящегося жилья в Санкт-Петербурге сократился почти в 1,7 раза – с более чем 8,6 миллиона квадратных метров в мае 2022 года примерно до 5,1 миллиона. В Ленинградской области показатель за тот же период вырос примерно на 54% – с 3 миллионов до 5 миллионов квадратных метров.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга в мае 2026 года составляла около 341 тысячи рублей, в Ленинградской области – примерно 193 тысячи рублей. Средняя квартира в городе стоила около 11,5 миллиона рублей, в области – 7,1 миллиона рублей.

По итогам 2025 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области продали около 70 тысяч квартир. На областные проекты пришлось 24,4 тысячи сделок. Всеволожский район четвертый год подряд сохраняет первое место по продажам во всей агломерации – на него приходится около 27% сделок.

Участники рынка ожидают, что в Санкт-Петербурге продолжит сокращаться доля массового жилья, а новые проекты будут чаще относиться к более высоким ценовым классам.

При этом в Ленинградской области сформировался запас примерно из 22,8 тысячи непроданных квартир. По этому показателю регион занимает 4-е место в России. С января по май 2026 года в области выдали только семь разрешений на строительство многоквартирных домов, из них два – в рамках комплексного развития территорий.

Вам будет интересно
Новая битва за Средиземье: Петербуржец пытается отсудить себе права на имя Бильбо Бэггинса
Фото: pxhere Владелец сети магазинов сумок и аксессуаров Baggins Андрей Аганин подал иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Bilbo...
26.06.2026
120

Теги

Санкт-Петербург Ленинградская область строительство
Новости Социум

В Петербурге к 2030 году откроют пять новых станций метро

В Петербурге к 2030 году планируется открыть пять станций метро на Красносельско-Калининской линии, следует из проекта регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения.

Метро
Фото: Freepik.

В рамках развития метрополитена до 2030 года также предусмотрены запуск новых проходческих щитов, продление Кировско-Выборгской линии в сторону аэропорта Пулково, а также ввод в эксплуатацию десяти новых станций метро. 

Среди станций, которые планируют открыть в 2029 году — «Богатырская», «Каменка» и выход со станции «Театральная». В 2030 году ожидается открытие станций «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» и «Лиговский проспект-2», пишет «Коммерсант».

Вам будет интересно
В ночь «Алых парусов» метро в Петербурге будет работать круглосуточно
В ночь с 27 на 28 июня, во время праздника выпускников «Алые паруса», петербургский метрополитен будет работать круглосуточно. Поезда будут ходить с и...
26.06.2026
100

Проект также предусматривает дальнейшее развитие сети метро. Открытие ещё шести станций запланировано на 2035 год, а трех — на 2036 год.

Теги

Петербург метро

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться