Ленинградская область впервые обогнала Санкт-Петербург по объему строящегося многоквартирного жилья. В регионе возводят 5,084 миллиона квадратных метров против 5,065 миллиона квадратных метров в городе, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства.

Разница составляет около 19 тысяч квадратных метров. При этом по количеству разрешений на строительство Ленинградская область опередила Санкт-Петербург еще в 2025 году. В ноябре в городе действовали 174 разрешения на строительство многоквартирных домов, а в области – 235.

По итогам 2025 года Ленинградская область также впервые обошла Санкт-Петербург по вводу жилья. В городе сдали 2,687 миллиона квадратных метров, в области – около 4,2 миллиона квадратных метров. Примерно три четверти областного результата пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

За последние 5 лет объем строящегося жилья в Санкт-Петербурге сократился почти в 1,7 раза – с более чем 8,6 миллиона квадратных метров в мае 2022 года примерно до 5,1 миллиона. В Ленинградской области показатель за тот же период вырос примерно на 54% – с 3 миллионов до 5 миллионов квадратных метров.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга в мае 2026 года составляла около 341 тысячи рублей, в Ленинградской области – примерно 193 тысячи рублей. Средняя квартира в городе стоила около 11,5 миллиона рублей, в области – 7,1 миллиона рублей.

По итогам 2025 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области продали около 70 тысяч квартир. На областные проекты пришлось 24,4 тысячи сделок. Всеволожский район четвертый год подряд сохраняет первое место по продажам во всей агломерации – на него приходится около 27% сделок.

Участники рынка ожидают, что в Санкт-Петербурге продолжит сокращаться доля массового жилья, а новые проекты будут чаще относиться к более высоким ценовым классам.

При этом в Ленинградской области сформировался запас примерно из 22,8 тысячи непроданных квартир. По этому показателю регион занимает 4-е место в России. С января по май 2026 года в области выдали только семь разрешений на строительство многоквартирных домов, из них два – в рамках комплексного развития территорий.