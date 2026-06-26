weather 20.4°
$ 75.63
85.77

Главная / Новости / Почти 40 нарушений на охраняемых природных территориях выявили в Ленобласти за выходные

Новости Социум

Почти 40 нарушений на охраняемых природных территориях выявили в Ленобласти за выходные

За минувшие выходные инспекторы составили 39 протоколов по статье 8.39 КоАП РФ на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Ленинградской области.

Почти 40 нарушений на охраняемых природных территориях выявили в Ленобласти за выходные - Среди зафиксированных правонарушений - несанкционированный проезд на авто- и мототранспорте, установ
Фото: ЛОГБУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области»

Как отметили в дирекции природных территорий, летом число нарушений режима особой охраны традиционно возрастает. Среди зафиксированных правонарушений - несанкционированный проезд на авто- и мототранспорте, установка палаток в запрещенных местах, разведение костров и нарушение правил любительского рыболовства.

Нарушения были выявлены в девяти заказниках, природном парке «Токсовский», а также на территории памятников природы «Саблинский» и «Колтушские высоты».

Вам будет интересно
Только на трех из 26 пляжей Петербурга можно безопасно купаться
Фото: Freepik. Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург к 28 июня. Температура воздуха днем составит +25…+27 °C, а вода в городских водоема...
26.06.2026
163

Теги

ООПТ нарушения Ленобласть
Новости Социум Главное

В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы

В Ленинградской области в ближайшие годы шесть природных объектов получат особый охранный статус. Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам региона.

В перечень будущих памятников природы регионального значения вошли каньон реки Сума, Гатчинские ключевые болота и известняки, низинное болото к западу от деревни Березняк, природная территория «Ольховка», водопад Падунец и Ландышевка.

В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы - К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количес
Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

Сейчас специалисты комитета совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) проводят комплексные научные обследования. Эксперты уточняют границы будущих природоохранных зон, исследуют экосистемы и определяют наиболее ценные природные комплексы.

«Создание новых особо охраняемых природных территорий — это вклад в устойчивое развитие Ленинградской области. Мы сохраняем уникальные природные комплексы, поддерживаем биологическое разнообразие и создаем условия, чтобы жители и будущие поколения могли видеть природу нашего региона такой, какой мы знаем ее сегодня», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор.

К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количество довести до 94.

Вам будет интересно
Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей
Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю. С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистриро...
25.06.2026
295

Теги

памятник природы ООПТ Ленобласть

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться