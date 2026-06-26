За минувшие выходные инспекторы составили 39 протоколов по статье 8.39 КоАП РФ на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Ленинградской области.
Как отметили в дирекции природных территорий, летом число нарушений режима особой охраны традиционно возрастает. Среди зафиксированных правонарушений - несанкционированный проезд на авто- и мототранспорте, установка палаток в запрещенных местах, разведение костров и нарушение правил любительского рыболовства.
Нарушения были выявлены в девяти заказниках, природном парке «Токсовский», а также на территории памятников природы «Саблинский» и «Колтушские высоты».