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Новости Происшествия

Мопед и питбайк столкнулись в Гатчинском округе. В больнице двое подростков

Двух подростков госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения питбайка и мопеда в поселке Дивенский Гатчинского муниципального округа 25 июня около 14:30.

ДТП произошло на дороге Ящера – Дивенская – Кузнецово. По данным полиции, 14-летний водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. После удара питбайк отбросило на опору линии электропередачи, после чего он перевернулся.

В больницу доставили водителя и пассажира питбайка. Обоим пострадавшим по 14 лет. Полиция проводит проверку. Решается вопрос об уголовном деле.

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Теги

Гатчинский округ ДТП Ленинградская область
Новости Происшествия

Нетрезвый иностранец без прав сбил насмерть пешехода в Лужском районе

Пьяный водитель Volkswagen Sharan насмерть сбил 52-летнего пешехода в дачном массиве Мшинская Лужского района 25 июня около 19:30.

ДТП произошло на улице Кордон Караулка. По данным полиции, мужчина переходил проезжую часть и попал под автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.

За рулем минивена находился 58-летний гражданин Беларуси, ранее лишенный водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол и поместили в спецприемник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверка продолжается.

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Теги

Лужский район ДТП Мшинская Ленинградская область

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