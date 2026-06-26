Двух подростков госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения питбайка и мопеда в поселке Дивенский Гатчинского муниципального округа 25 июня около 14:30.

ДТП произошло на дороге Ящера – Дивенская – Кузнецово. По данным полиции, 14-летний водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. После удара питбайк отбросило на опору линии электропередачи, после чего он перевернулся.

В больницу доставили водителя и пассажира питбайка. Обоим пострадавшим по 14 лет. Полиция проводит проверку. Решается вопрос об уголовном деле.