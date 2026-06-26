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Новости Социум

Догазификация пришла в Смешино

Строительство новых газовых сетей завершили в деревне Смешино Лужского района Ленинградской области.

Догазификация пришла в Смешино - Строительство новых газовых сетей завершили в деревне Смешино Лужского района Ленинградской области.
Фото: max_ru/id7842383780_gos/AZ8CFbysfOs

Специалисты проложили распределительный газопровод и газопроводы-вводы общей протяженностью 913 метров. Подключиться к природному газу по программе догазификации теперь смогут владельцы 49 домов.

«Жители Лужского района активно участвуют в программе догазификации», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

В районе подали около 3 тысяч заявок на догазификацию. Газопроводы подвели к границам 2,5 тысячи участков, более 1,5 тысячи домов уже подключили к газу. Заявки на подключение теперь принимают и от жителей Смешино.

В Ленинградской области также действует программа субсидирования газификации частных домов. Максимальный размер выплаты для отдельных категорий граждан составляет 300 тысяч рублей, для льготников – 201 тысячу рублей, для остальных собственников – до 180 тысяч рублей.

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Теги

Смешино Лужский район Ленинградская область догазификация
Новости Социум

В МФЦ Гатчинского округа можно оформить предоставление жилья для семей участников СВО

В филиале МФЦ «Гатчинский» начали принимать документы на новую услугу — предоставление жилых помещений по договорам социального найма семьям участников СВО.

Это решение поможет семьям, нуждающимся в жилье или желающим улучшить жилищные условия на территории Гатчинского округа Ленобласти. Новую услугу можно получить в любом МФЦ Гатчинского МО - филиале, отделе или удаленном рабочем месте (УРМ и ТОСП).

Эта мера социальной поддержки организована администрацией Гатчинского МО Ленобласти.

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МФЦ Гатчинский округ Ленобласть

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