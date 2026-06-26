Строительство новых газовых сетей завершили в деревне Смешино Лужского района Ленинградской области.

Специалисты проложили распределительный газопровод и газопроводы-вводы общей протяженностью 913 метров. Подключиться к природному газу по программе догазификации теперь смогут владельцы 49 домов.

«Жители Лужского района активно участвуют в программе догазификации», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

В районе подали около 3 тысяч заявок на догазификацию. Газопроводы подвели к границам 2,5 тысячи участков, более 1,5 тысячи домов уже подключили к газу. Заявки на подключение теперь принимают и от жителей Смешино.

В Ленинградской области также действует программа субсидирования газификации частных домов. Максимальный размер выплаты для отдельных категорий граждан составляет 300 тысяч рублей, для льготников – 201 тысячу рублей, для остальных собственников – до 180 тысяч рублей.