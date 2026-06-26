weather 15.4°
$ 77.06
87.40

Главная / Новости / Ограничения движения введут во Всеволожске на День молодежи

Новости Социум

Ограничения движения введут во Всеволожске на День молодежи

В городе частично перекроют движение на время праздничных мероприятий. 

В ночь с 26 на 27 июня и в течение всего следующего дня во Всеволожске будет ограничено движение транспорта вблизи парка «Песчанка». Причиной неудобств станет проведение фестиваля в честь Дня молодежи.

Ограничение движения на ряде дорог, включая улицы Малая Садовая, Садовая и прилегающие к ним проезды, начнется в 23:00 26 июня и продлится до 23:00 27 июня. Кроме того, 27 июня в период с 08:00 до 23:00 проезд будет закрыт по улице Нагорной на участке от мемориала «Ленинградская Мадонна» до Нагорного переулка.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.

Вам будет интересно
В Петербурге на время «Алых парусов» перекроют ряд мостов и улиц
В ночь на 28 июня в центре Петербурга для проведения праздника выпускников «Алые паруса» введут ограничения движения. Согласно сообщению комитета по т...
26.06.2026
138

Теги

Всеволожск ограничения движения День молодежи
Новости Социум Главное

Опубликован график отключения света в Ленобласти на следующей неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 26 июня по 4 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Опубликован график отключения света в Ленобласти на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Опубликован график отключения света в Ленобласти на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Опубликован график отключения света в Ленобласти на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Опубликован график отключения света в Ленобласти на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Опубликован график отключения света в Ленобласти на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

Вам будет интересно
В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы
В Ленинградской области в ближайшие годы шесть природных объектов получат особый охранный статус. Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам ре...
26.06.2026
137

Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК

Популярное

Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов
Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

14:54 26.06.2026

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться