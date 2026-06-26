В городе частично перекроют движение на время праздничных мероприятий.

В ночь с 26 на 27 июня и в течение всего следующего дня во Всеволожске будет ограничено движение транспорта вблизи парка «Песчанка». Причиной неудобств станет проведение фестиваля в честь Дня молодежи.

Ограничение движения на ряде дорог, включая улицы Малая Садовая, Садовая и прилегающие к ним проезды, начнется в 23:00 26 июня и продлится до 23:00 27 июня. Кроме того, 27 июня в период с 08:00 до 23:00 проезд будет закрыт по улице Нагорной на участке от мемориала «Ленинградская Мадонна» до Нагорного переулка.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.