Теперь россияне не могут иметь больше 20 карт одновременно.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит лимит на число банковских карт на одного человека. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, граждане не смогут одновременно иметь более 20 банковских карт. Исключение — решения совета директоров Банка России. Отметим, что такая норма была принята в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.

Более того, документом вводится и «период охлаждения». После того, как клиент банка подтвердил перевод, финансовая организация может не выполнять его в течение шести часов в случае наличия признаков подозрительной операции или выявления вредоносного ПО на устройстве.