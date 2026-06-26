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В России ввели лимит банковских карт на одного человека

Теперь россияне не могут иметь больше 20 карт одновременно.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит лимит на число банковских карт на одного человека. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, граждане не смогут одновременно иметь более 20 банковских карт. Исключение — решения  совета директоров Банка России. Отметим, что такая норма была принята в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.

Более того, документом вводится и «период охлаждения». После того, как клиент банка подтвердил перевод, финансовая организация может не выполнять его в течение шести часов в случае наличия признаков подозрительной операции или выявления вредоносного ПО на устройстве.

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Теги

банковские карты Владимир Путин законы
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Сергей Перминов: страны Прибалтики нарушают права русскоязычных не первое десятилетие

Ущемление прав русскоязычных жителей в Прибалтике должно быть осуждено на глобальном уровне, заявил сенатор.

Сергей Перминов: страны Прибалтики нарушают права русскоязычных не первое десятилетие - Ущемление прав русскоязычных жителей в Прибалтике должно быть осуждено на глобальном уровне, заявил
Фото: 47channel

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН с жалобами на Латвию, Литву и Эстонию из-за системных нарушений прав русскоязычного населения. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках Петербургского международного юридического форума.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, отметил, что притеснения русскоязычных граждан в Прибалтике действительно носят системный характер. С момента распада СССР местные власти последовательно ограничивали права людей, видя в них потенциальную угрозу.

Парламентарий подчеркнул, что дискриминационная политика стран Балтии, которая зачастую проходит при молчаливом одобрении Брюсселя, требует международной реакции.

«Несмотря на то, что институты ООН сейчас переживают не самые лучшие времена, они по-прежнему сохраняют авторитет. Предвзятая, ущемляющая права политика прибалтийских властей должна быть осуждена на глобальном уровне», — цитирует сенатора ЛенТВ24.

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Теги

Сергей Перминов Россия ООН Прибалтика

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