Соответствующий закон подписал глава государства.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы, которая будет содержать уникальные идентификаторы всех мобильных устройств, работающих с SIM-картами.
Норма является частью второго пакета мер, направленных на противодействие киберпреступности в России. Согласно документу, единая база данных станет инструментом контроля за использованием мобильных устройств на территории страны. В систему будут внесены сведения о разрешенных и запрещенных к использованию IMEI-кодах — уникальных 15-значных номерах, позволяющих идентифицировать каждый гаджет в сетях операторов связи.
Обязанность по наполнению базы возложена на операторов подвижной радиотелефонной связи, а также на уполномоченные органы государственной власти, перечень которых определит правительство. Операторы будут обязаны блокировать доступ к услугам связи для устройств, IMEI-коды которых внесены в список запрещенных.
Кроме того, закон предусматривает механизмы борьбы с клонированием идентификаторов. Оператор будет обязан отказать в обслуживании, если выявит, что один и тот же уникальный номер используется одновременно на разных устройствах.
Фото на миниатюре: prostooleh/ magnific