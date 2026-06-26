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Новости Социум

В России создадут единую базу IMEI-кодов мобильных устройств

Соответствующий закон подписал глава государства. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы, которая будет содержать уникальные идентификаторы всех мобильных устройств, работающих с SIM-картами.

Норма является частью второго пакета мер, направленных на противодействие киберпреступности в России. Согласно документу, единая база данных станет инструментом контроля за использованием мобильных устройств на территории страны. В систему будут внесены сведения о разрешенных и запрещенных к использованию IMEI-кодах — уникальных 15-значных номерах, позволяющих идентифицировать каждый гаджет в сетях операторов связи.

Обязанность по наполнению базы возложена на операторов подвижной радиотелефонной связи, а также на уполномоченные органы государственной власти, перечень которых определит правительство. Операторы будут обязаны блокировать доступ к услугам связи для устройств, IMEI-коды которых внесены в список запрещенных.

Кроме того, закон предусматривает механизмы борьбы с клонированием идентификаторов. Оператор будет обязан отказать в обслуживании, если выявит, что один и тот же уникальный номер используется одновременно на разных устройствах. 

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Фото на миниатюре: prostooleh/ magnific

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Владимир Путин IMEI
Новости Социум

В России ввели лимит банковских карт на одного человека

Теперь россияне не могут иметь больше 20 карт одновременно.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит лимит на число банковских карт на одного человека. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, граждане не смогут одновременно иметь более 20 банковских карт. Исключение — решения  совета директоров Банка России. Отметим, что такая норма была принята в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.

Более того, документом вводится и «период охлаждения». После того, как клиент банка подтвердил перевод, финансовая организация может не выполнять его в течение шести часов в случае наличия признаков подозрительной операции или выявления вредоносного ПО на устройстве.

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Теги

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