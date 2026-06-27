Депутат Нилов предложил позволить родителям брать выходной на День знаний в счет отпуска.

Россиянам необходимо дать право оформлять выходной 1 сентября в счет отпуска. Такую норму следует закрепить законодательно, чтобы родители и их дети могли вместе провести День знаний. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил.

«Считаю, что в какой-то части такой компромиссный вариант можно было бы закрепить, чтобы хотя бы для первоклассников такая возможность у родителей была. Не как дополнительный выходной, а как возможность взять за свой счет либо в счет отпуска», — подчеркнул парламентарий.

При этом Нилов допустил, что полноценный выходной на День знаний в России устанавливать не будут, поскольку это негативно скажется на экономике.

«А вот закрепить право, чтобы родители — ну хотя бы первоклашек — имели возможность взять в счет отпуска — такое можно было бы сделать», — добавил депутат.

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