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В Госдуме предложили дать россиянам право оформлять выходной 1 сентября

Депутат Нилов предложил позволить родителям брать выходной на День знаний в счет отпуска.

Россиянам необходимо дать право оформлять выходной 1 сентября в счет отпуска. Такую норму следует закрепить законодательно, чтобы родители и их дети могли вместе провести День знаний. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил.

«Считаю, что в какой-то части такой компромиссный вариант можно было бы закрепить, чтобы хотя бы для первоклассников такая возможность у родителей была. Не как дополнительный выходной, а как возможность взять за свой счет либо в счет отпуска», — подчеркнул парламентарий.

При этом Нилов допустил, что полноценный выходной на День знаний в России устанавливать не будут, поскольку это негативно скажется на экономике. 

«А вот закрепить право, чтобы родители — ну хотя бы первоклашек — имели возможность взять в счет отпуска — такое можно было бы сделать», — добавил депутат.

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госдума 1 сентября выходные
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Финляндия с 1 июля сможет ввозить, хранить и изготавливать ядерное оружие

Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент страны. 

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил изменения в законодательство, отменяющие мораторий на ввоз, хранение, производство и использование ядерного оружия. Об этом сообщают финские СМИ.

Согласно закону, поправки отменяют ограничения, которые ранее запрещали любое присутствие ядерных вооружений в стране. Решение было также поддержано парламентом страны.

Министр обороны Финляндии добавил, что нововведения вступят в законную силу 1 июля. 

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Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

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