Почти все ингредиенты для приготовления блюда подорожали за прошедший год.
Стоимость набора продуктов для окрошки заметно увеличилась за последний год. Больше всего цены выросли на редис, яйца и колбасу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков.
Наиболее заметный скачок цен произошел на редис. За год овощ подорожал на 31% — до 309,7 рубля за килограмм. Также в списке подорожавших ингредиентов оказались огурцы (+9%, до 206,4 рубля за кг), куриные яйца (+6,6%, до 113,5 рубля за десяток), вареная колбаса (+5,2%, до 243,8 рубля за 400 граммов) и свежая зелень (+4%, до 103,5 рубля за 100 граммов).
Единственный ингредиент, который наоборот стал дешевле, — картофель. Его средняя цена снизилась на 16,4% и составила 97,9 рубля за килограмм.
Фото на миниатюре: magnific