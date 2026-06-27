Также социально ориентированный бизнес получил более 20 млн рублей в виде льготных государственных займов.

В Ленинградской области на поддержку социально ориентированного бизнеса в 2026 году направили свыше 114 миллионов рублей. Еще более 20 миллионов предприятия получили в виде микрозаймов на льготных условиях.Об этом рассказали на ежегодном Слете предпринимателей региона, который состоялся в преддверии Международного дня социального бизнеса.

По итогам 2025 года область заняла второе место в России по количеству социальных предприятий, общее число которых превысило 600 организаций. Эти компании играют важную роль в экономике региона, создавая рабочие места для людей с ограниченными возможностями, реализуя инклюзивные образовательные проекты и оказывая поддержку семьям с детьми.

Первый вице-губернатор Ленинградской области Роман Марков подчеркнул, что поддержка социального бизнеса является безусловным приоритетом для региональной политики. В регионе стремятся не только содействовать самореализации граждан в бизнесе, но и поощрять те проекты, которые эффективно закрывают острые общественные потребности.