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Новости Социум

Ленобласть выделила более 114 млн рублей на развитие социального предпринимательства

Также социально ориентированный бизнес получил более 20 млн рублей в виде льготных государственных займов.

В Ленинградской области на поддержку социально ориентированного бизнеса в 2026 году направили свыше 114 миллионов рублей. Еще более 20 миллионов предприятия получили в виде микрозаймов на льготных условиях.Об этом рассказали на ежегодном Слете предпринимателей региона, который состоялся в преддверии Международного дня социального бизнеса.

По итогам 2025 года область заняла второе место в России по количеству социальных предприятий, общее число которых превысило 600 организаций. Эти компании играют важную роль в экономике региона, создавая рабочие места для людей с ограниченными возможностями, реализуя инклюзивные образовательные проекты и оказывая поддержку семьям с детьми. 

Первый вице-губернатор Ленинградской области Роман Марков подчеркнул, что поддержка социального бизнеса является безусловным приоритетом для региональной политики. В регионе стремятся не только содействовать самореализации граждан в бизнесе, но и поощрять те проекты, которые эффективно закрывают острые общественные потребности.

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25.06.2026
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меры поддержки социальный бизнес Ленинградская область
Новости Происшествия

Жителю Кировска грозит срок в колонии за нападение на инспектора ДПС

В Кировский городской суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Кировская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении местного жителя на сотрудника ДПС.

По версии следствия, 53-летний мужчина, не желая выполнять требования инспектора, нанес ему удар кулаком в лицо. Дебошир был задержан на месте. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Материалы дела уже переданы в Кировский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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26.06.2026
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Теги

Кировский район нападение на полицейского

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