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В Ивангороде расширят план благоустройства в рамках подготовки ко Дню Ленинградской области

Прямо сейчас в Ивангороде ведутся работы на ключевых улицах населенного пункта.

В Ивангороде расширят план благоустройства в рамках подготовки ко Дню Ленинградской области - Прямо сейчас в Ивангороде ведутся работы на ключевых улицах населенного пункта.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Подготовка Ивангорода к празднованию Дня Ленинградской области находится в самом разгаре. Сейчас на главных улицах города проходят работы по благоустройству. При этом первоначальный план работ был расширен. Теперь в программу включены дополнительные участки на улице Гагарина, обустройство новых автобусных площадок, а также подготовка места для установки арт-объекта «Избушка-воробушка» — победителя архитектурного конкурса. Об этом рассказал вице-губернатор региона Евгений Барановский.

В настоящее время в городе задействовано более 300 строителей, работающих над обновлением фасадов, тротуаров и общественных пространств. Особое внимание уделяется главной городской артерии — улице Гагарина, где проводится комплексное благоустройство от здания администрации до Наровской улицы.

«Проводим капремонт в 15 домах — дополнительно поручил взять в работу ещё около десяти домов, обновить асфальт, отмостку и забор у музыкальной школы. Времени мало, поэтому контроль нужен каждый день: люди, материалы, сроки, каждый подрядчик. Отдельно поручил местной администрации разъяснить пропускной режим в Ивангород: кто сможет въехать, где будут ограничения и как заранее спланировать маршрут, чтобы не стоять в пробках», — рассказал Евгений Барановский.

В Ивангороде расширят план благоустройства в рамках подготовки ко Дню Ленинградской области - Прямо сейчас в Ивангороде ведутся работы на ключевых улицах населенного пункта.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

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Теги

Ивангород Евгений Барановский
Новости Социум

Диетолог раскрыла неожиданный вред салатов из фастфуда

Салаты из фастфуда могут быть более калорийные, чем бургеры.

Салаты в ресторанах быстрого питания могут быть более калорийными, чем классические бургеры, заявила ТАСС диетолог Анастасия Лебедева. Всему виной — соусы, которыми заправляются полезные, казалось бы, закуски.

Основная проблема кроется в калорийных заправках, таких как соусы «Цезарь» или «Азиаго». Энергетическая ценность одной порции салата с курицей может достигать 730 ккал, что превышает калорийность большого бургера. 

Впрочем, наиболее вредной позицией в меню фастфуда по-прежнему остается картофель фри. По словам Лебедевой, сочетание крахмала, большого количества соли и приготовление во фритюре делает это блюдо слишком тяжелым для пищеварительной системы.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

фастфуд вредные продукты

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