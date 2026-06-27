Прямо сейчас в Ивангороде ведутся работы на ключевых улицах населенного пункта.

Подготовка Ивангорода к празднованию Дня Ленинградской области находится в самом разгаре. Сейчас на главных улицах города проходят работы по благоустройству. При этом первоначальный план работ был расширен. Теперь в программу включены дополнительные участки на улице Гагарина, обустройство новых автобусных площадок, а также подготовка места для установки арт-объекта «Избушка-воробушка» — победителя архитектурного конкурса. Об этом рассказал вице-губернатор региона Евгений Барановский.

В настоящее время в городе задействовано более 300 строителей, работающих над обновлением фасадов, тротуаров и общественных пространств. Особое внимание уделяется главной городской артерии — улице Гагарина, где проводится комплексное благоустройство от здания администрации до Наровской улицы.

«Проводим капремонт в 15 домах — дополнительно поручил взять в работу ещё около десяти домов, обновить асфальт, отмостку и забор у музыкальной школы. Времени мало, поэтому контроль нужен каждый день: люди, материалы, сроки, каждый подрядчик. Отдельно поручил местной администрации разъяснить пропускной режим в Ивангород: кто сможет въехать, где будут ограничения и как заранее спланировать маршрут, чтобы не стоять в пробках», — рассказал Евгений Барановский.