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Эконадзор проводит проверку после затопления леса карьерными водами в Ленобласти

Комитет завел административное дело в отношении компании «РЖД».

Эконадзор проводит проверку после затопления леса карьерными водами в Ленобласти - Комитет завел административное дело в отношении компании "РЖД".
Фото здесь и далее: Эконадзор Ленобласти

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области возбудил административное дело в отношении «РЖД» после выявления фактов сброса неочищенных карьерных вод в лесной массив. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 27 июня.

Затопление леса было выявлено 26 июня в ходе обследования участков недр «Шапкинское (Горелый Бор)» и «Шапкинское (Горелый Бор)-2», которые находятся в пользовании компании. Специалисты надзорного ведомства обнаружили, что из обводненной части карьера осуществляется откачка воды непосредственно в лес.

Кроме того, проверка показала, что у компании отсутствует полный пакет разрешительной документации на проведение карьерных работ на данных объектах. Председатель Комитета Рамила Агаева заявила, что по факту нарушения правил санитарной безопасности в лесах возбуждено административное производство. 

«Также инициированы дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка деятельности и приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Ситуация находится на особом контроле!», – сообщила глава Эконадзора. 

Эконадзор проводит проверку после затопления леса карьерными водами в Ленобласти - Комитет завел административное дело в отношении компании "РЖД".

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Кировская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении местного жителя на сотрудника ДПС.

По версии следствия, 53-летний мужчина, не желая выполнять требования инспектора, нанес ему удар кулаком в лицо. Дебошир был задержан на месте. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Материалы дела уже переданы в Кировский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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