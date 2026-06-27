Комитет завел административное дело в отношении компании «РЖД».

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области возбудил административное дело в отношении «РЖД» после выявления фактов сброса неочищенных карьерных вод в лесной массив. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 27 июня.

Затопление леса было выявлено 26 июня в ходе обследования участков недр «Шапкинское (Горелый Бор)» и «Шапкинское (Горелый Бор)-2», которые находятся в пользовании компании. Специалисты надзорного ведомства обнаружили, что из обводненной части карьера осуществляется откачка воды непосредственно в лес.

Кроме того, проверка показала, что у компании отсутствует полный пакет разрешительной документации на проведение карьерных работ на данных объектах. Председатель Комитета Рамила Агаева заявила, что по факту нарушения правил санитарной безопасности в лесах возбуждено административное производство.

«Также инициированы дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка деятельности и приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Ситуация находится на особом контроле!», – сообщила глава Эконадзора.