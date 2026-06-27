Губернатор Ленинградской области поздравил выпускников региона с окончанием школы и началом нового жизненного этапа.

В субботу, 27 июня, в БКЗ «Октябрьский» состоялся Бал выпускников. Выступая перед молодежью, глава Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что впереди у ребят важный жизненный этап.

«Важно, чтобы каждый из вас, уходя в большую взрослую жизнь, не забывал о тех, кто дал вам путевку в жизнь. Это, конечно, ваши родители, ваши учителя, педагоги и мастера-наставники. Но это и вы сами, ведь рядом с вами всегда были друзья, люди, которым можно доверять и с которыми можно разделить самые важные моменты жизни», — обратился Александр Дрозденко.

Губернатор также выразил надежду, что нынешние выпускники после завершения обучения в вузах и колледжах выберут Ленинградскую область местом для построения карьеры и жизни.

«Я хочу, чтобы вы вернулись в Ленинградскую область. Это уникальный край, отсюда начиналась Русь и история нашего государства. Мы постараемся создать для вас хорошие условия для работы и достойную заработную плату. Когда приходит молодежь — развивается регион», — добавил глава региона.