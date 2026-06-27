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Александр Дрозденко обратился со словами напутствия к выпускникам Ленобласти

Губернатор Ленинградской области поздравил выпускников региона с окончанием школы и началом нового жизненного этапа.

Александр Дрозденко обратился со словами напутствия к выпускникам Ленобласти - Губернатор Ленинградской области поздравил выпускников региона с окончанием школы.
Фото: Валентин Илюшин/Oнлайн47

В субботу, 27 июня, в БКЗ «Октябрьский» состоялся Бал выпускников. Выступая перед молодежью, глава Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что впереди у ребят важный жизненный этап.

«Важно, чтобы каждый из вас, уходя в большую взрослую жизнь, не забывал о тех, кто дал вам путевку в жизнь. Это, конечно, ваши родители, ваши учителя, педагоги и мастера-наставники. Но это и вы сами, ведь рядом с вами всегда были друзья, люди, которым можно доверять и с которыми можно разделить самые важные моменты жизни», — обратился Александр Дрозденко.

Губернатор также выразил надежду, что нынешние выпускники после завершения обучения в вузах и колледжах выберут Ленинградскую область местом для построения карьеры и жизни.

«Я хочу, чтобы вы вернулись в Ленинградскую область. Это уникальный край, отсюда начиналась Русь и история нашего государства. Мы постараемся создать для вас хорошие условия для работы и достойную заработную плату. Когда приходит молодежь — развивается регион», — добавил глава региона.

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Выпускные Александр Дрозденко Ленинградская область
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Аналитики выяснили, какие продукты для окрошки подорожали за год больше всего

Почти все ингредиенты для приготовления блюда подорожали за прошедший год. 

Стоимость набора продуктов для окрошки заметно увеличилась за последний год. Больше всего цены выросли на редис, яйца и колбасу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков.

Наиболее заметный скачок цен произошел на редис. За год овощ подорожал на 31% — до 309,7 рубля за килограмм. Также в списке подорожавших ингредиентов оказались огурцы (+9%, до 206,4 рубля за кг), куриные яйца (+6,6%, до 113,5 рубля за десяток), вареная колбаса (+5,2%, до 243,8 рубля за 400 граммов) и свежая зелень (+4%, до 103,5 рубля за 100 граммов).

Единственный ингредиент, который наоборот стал дешевле, — картофель. Его средняя цена снизилась на 16,4% и составила 97,9 рубля за килограмм. 

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Фото на миниатюре: magnific

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