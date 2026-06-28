Дожди, ливни и грозы ожидаются в Ленинградской области 29 июня, следует из прогноза Росгидромета. Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Днем осадки сохранятся, но пройдут не во всех районах.

Ветер ночью будет южным и юго-западным, днем сменится на западный и северо-западный. Скорость будет слабой и умеренной, однако во время гроз возможны сильные порывы.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 °C, на востоке Ленобласти местами похолодает до +11 °C. Днем воздух прогреется до +21…+26 °C, на западе региона – до +29 °C.

Атмосферное давление будет слабо колебаться. Ночью оно немного понизится, днем начнет повышаться.