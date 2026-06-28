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Дожди, ливни и грозы – погода в Ленобласти на 29 июня

Дожди, ливни и грозы – погода в Ленобласти на 29 июня - Дожди, ливни и грозы ожидаются в Ленинградской области 29 июня, следует из прогноза Росгидромета.
Фото: freepik.

Дожди, ливни и грозы ожидаются в Ленинградской области 29 июня, следует из прогноза Росгидромета. Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Днем осадки сохранятся, но пройдут не во всех районах.

Ветер ночью будет южным и юго-западным, днем сменится на западный и северо-западный. Скорость будет слабой и умеренной, однако во время гроз возможны сильные порывы.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 °C, на востоке Ленобласти местами похолодает до +11 °C. Днем воздух прогреется до +21…+26 °C, на западе региона – до +29 °C.

Атмосферное давление будет слабо колебаться. Ночью оно немного понизится, днем начнет повышаться.

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Главу ФИФА заметили одновременно на двух разных матчах ЧМ-2026

В сети разошлись кадры, на которых президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует сразу на двух матчах чемпионата мира 2026 года.

Пользователи обратили внимание, что глава Международной федерации футбола появился на кадрах с матчей Эквадор – Германия в Ист-Ратерфорде и Кюрасао – Кот-д’Ивуар в Филадельфии. Встречи третьего тура группового этапа начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров.

По данным издания Klops, подобная ситуация может объясняться особенностями телетрансляций крупных турниров. Планы с VIP-гостями часто записывают до стартового свистка, а затем показывают в эфире во время пауз в игре. При этом при повторном просмотре трансляций Инфантино показали только на матче Кюрасао – Кот-д’Ивуар.  

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

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