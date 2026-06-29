Велосипедистку в возрасте 11 лет госпитализировали с тяжелыми травмами после наезда Ford Focus в садоводстве «Славянка» Кировского района Ленинградской области 28 июня.
По данным полиции, ДТП произошло около 19:00 у дома № 159 на 3-й линии садоводства. За рулем автомобиля находилась 44-летняя женщина.
Предварительно установлено, что машина наехала на девочку, когда та пересекала проезжую часть на велосипеде. Пострадавшую доставили в больницу Шлиссельбурга. У ребенка диагностировали перелом костей и травму головы.
На место выезжала дежурная смена 130-й пожарной части Кировского отряда «Леноблпожспаса». Полиция проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются.