Петербуржец погасил долг по алиментам на сумму более 1 миллиона рублей после временного запрета на выезд из России. Исполнительное производство в отношении мужчины возбудили в Полюстровском отделении судебных приставов.

С 2024 года мужчина перестал финансово поддерживать двоих детей – 10-летнюю дочь и 7-летнего сына. После этого его бывшая жена обратилась к приставам.

Петербуржец сам пришел на прием и попросил отменить ограничение на выезд, поскольку планировал уехать в отпуск. Судебный пристав объяснил, что запрет можно снять только после полного погашения задолженности.

После этого мужчина за несколько дней нашел необходимую сумму и выплатил более 1 миллиона рублей.