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Петербуржец заплатил миллион по алиментам, чтобы отдохнуть за границей

Петербуржец погасил долг по алиментам на сумму более 1 миллиона рублей после временного запрета на выезд из России. Исполнительное производство в отношении мужчины возбудили в Полюстровском отделении судебных приставов.

С 2024 года мужчина перестал финансово поддерживать двоих детей – 10-летнюю дочь и 7-летнего сына. После этого его бывшая жена обратилась к приставам.

Петербуржец сам пришел на прием и попросил отменить ограничение на выезд, поскольку планировал уехать в отпуск. Судебный пристав объяснил, что запрет можно снять только после полного погашения задолженности.

После этого мужчина за несколько дней нашел необходимую сумму и выплатил более 1 миллиона рублей.

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13.06.2026
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Новости Социум

Горячую воду отключат в 11 районах Петербурга до 3 июля

вода
Фото: Freepik.

АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут 43 гидравлических испытания тепловых сетей в 11 районах города с 29 июня по 3 июля.

Проверки затронут Пушкинский, Петроградский, Выборгский, Кировский, Фрунзенский, Колпинский, Московский, Невский, Красногвардейский, Калининский и Кронштадтский районы. Температура воды в сетях во время опрессовки не превысит +40 °C.

В понедельник, 29 июня, запланировано 11 испытаний. Они пройдут в Пушкине, Павловске, Шушарах, на Крестовском и Канонерском островах, в Парголово, Фрунзенском и Колпинском районах, а также в Усть-Ижоре.

Во вторник, 30 июня, проверки проведут в Петроградском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Красногвардейском и Московском районах.

Испытания 1 июля затронут Невский, Красногвардейский, Калининский и Кировский районы. На 2 июля запланированы работы в Калининском, Невском, Красногвардейском, Пушкинском, Кронштадтском и Фрунзенском районах.

В пятницу, 3 июля, опрессовка пройдет в Кировском и Выборгском районах.

Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону. Они позволяют выявить возможные технологические нарушения и устранить их до начала подачи тепла.

График отключений горячей воды опубликован на сайтах АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Горожан просят соблюдать правила безопасности вблизи мест проведения работ и сообщать о признаках повреждений по телефонам 112, 004, а также на горячие линии компаний.

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