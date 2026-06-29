weather 24°
$ 77.06
87.40

Главная / Новости / Двое мужчин забрали у петербуржца 250 тысяч рублей за лечение несуществующего заболевания

Новости Происшествия

Двое мужчин забрали у петербуржца 250 тысяч рублей за лечение несуществующего заболевания

Двух мужчин арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве под предлогом лечения несуществующего заболевания.

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения Григорию К. и Владимиру К. Их обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, с 21 по 28 сентября 2025 года фигуранты обманули 24-летнего петербуржца и под предлогом лечения несуществующего заболевания похитили у него около 251 тысячи рублей. Часть денег они получили наличными, остальную сумму – переводом на банковский счет.

Мужчин задержали 27 июня. Суд отправил обоих под стражу до 25 августа.

Вам будет интересно
Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Екатерину М. к 2 годам лишения свободы условно за избиение мужчины в баре. Ночью 12 сентября 2024...
28.06.2026
645

Теги

Санкт-Петербург
Новости outside Главное

МИД РФ: Россия предпримет меры в ответ на решение Финляндии снять запрет на ядерное оружие

Об этом заявила Мария Захарова.

Россия предпримет 6необходимые меры политического и военно-технического характера в ответ решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Принимая во внимание, что высшее политическое руководство в Хельсинки и финские компетентные ведомства неоднократно официально заявляли об отсутствии прямой военной угрозы для финнов со стороны России, тем более беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера», — заявила Захарова.

Напомним, ранее в Финляндии отменили мораторий на ввоз, хранение и производство ядерного оружия. Соответствующий закон начнет действовать с 1 июля.

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Мария Захарова Россия Финляндия

Популярное

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре
Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре

14:33 28.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться