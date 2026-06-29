Двух мужчин арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве под предлогом лечения несуществующего заболевания.
Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения Григорию К. и Владимиру К. Их обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ.
По версии следствия, с 21 по 28 сентября 2025 года фигуранты обманули 24-летнего петербуржца и под предлогом лечения несуществующего заболевания похитили у него около 251 тысячи рублей. Часть денег они получили наличными, остальную сумму – переводом на банковский счет.
Мужчин задержали 27 июня. Суд отправил обоих под стражу до 25 августа.