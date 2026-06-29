Об этом заявила Мария Захарова.

Россия предпримет 6необходимые меры политического и военно-технического характера в ответ решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Принимая во внимание, что высшее политическое руководство в Хельсинки и финские компетентные ведомства неоднократно официально заявляли об отсутствии прямой военной угрозы для финнов со стороны России, тем более беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера», — заявила Захарова.

Напомним, ранее в Финляндии отменили мораторий на ввоз, хранение и производство ядерного оружия. Соответствующий закон начнет действовать с 1 июля.

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