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Легенда сборной Франции по футболу спел «Седую ночь» Шатунова в шапке-ушанке

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра исполнил песню Юрия Шатунова «Седая ночь» на русском языке.

Легенда сборной Франции по футболу спел «Седую ночь» Шатунова в шапке-ушанке - Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра исполнил песню Юрия Шатунова «Сед
Кадр: @patrice.evra

Ролик он опубликовал в соцсетях. На видео Эвра пытается подпевать композиции в шапке-ушанке и темных очках.

«Я люблю Москву. В 2008 году выиграл здесь Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а в 2018-м сборная Франции стала там чемпионом мира», – сказал Патрис Эвра

Патрис Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов в 2008 году и 5 раз становился чемпионом Англии. За сборную Франции защитник провел 81 матч. Международную карьеру он завершил в 2016 году.

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01.06.2026
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Теги

франция футбол спорт
Новости Социум

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа

Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа - Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе ожидаются ограничения движения в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт трассы с 0 по 22-й километр пройдут с 1 июля по 10 августа на участке. 

«Будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, с 08:00 до 20:00», - указано в сообщении. 

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29.06.2026
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Теги

Выборгский район ремонт дорог

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