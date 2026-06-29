Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра исполнил песню Юрия Шатунова «Седая ночь» на русском языке.
Ролик он опубликовал в соцсетях. На видео Эвра пытается подпевать композиции в шапке-ушанке и темных очках.
«Я люблю Москву. В 2008 году выиграл здесь Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а в 2018-м сборная Франции стала там чемпионом мира», – сказал Патрис Эвра
Патрис Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов в 2008 году и 5 раз становился чемпионом Англии. За сборную Франции защитник провел 81 матч. Международную карьеру он завершил в 2016 году.