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Новости Социум

Почти 700 человек обследовали в Ленобласти в рамках акции «Врачи — героям!»

В 47-м регионе подвели итоги уникальной программы диспансеризации.

Почти 700 человек обследовали в Ленобласти в рамках акции «Врачи — героям!» - В 47-м регионе подвели итоги уникальной программы диспансеризации.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Более 680 жителей Ленинградской области, среди которых участники специальной военной операции и члены их семей, воспользовались возможностью пройти комплексную медицинскую диагностику в рамках акции «Врачи — героям!». Местные поликлиники предоставили пациентам полный спектр услуг: от сдачи анализов крови до глубокого обследования и консультаций узкопрофильных специалистов, включая психологическую поддержку.

Ход проведения обследований в Тосненском районе лично провел председатель комитета по здравоохранению региона Александр Жарков. Он подчеркнул, что работа с ветеранами выстроена в индивидуальном формате. В медучреждениях региона закреплены специализированные терапевтические и педиатрические участки, а врачи оказывают всестороннее сопровождение.

Глава комитета также отметил, что региональное здравоохранение ведет активную совместную работу с фондом «Защитники Отечества» и муниципалитетами для обеспечения адресной помощи каждому герою.

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Теги

меры поддержки диспансеризация СВО
Новости Социум

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа

Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа - Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе ожидаются ограничения движения в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт трассы с 0 по 22-й километр пройдут с 1 июля по 10 августа на участке. 

«Будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, с 08:00 до 20:00», - указано в сообщении. 

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Теги

Выборгский район ремонт дорог

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