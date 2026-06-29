В 47-м регионе подвели итоги уникальной программы диспансеризации.

Более 680 жителей Ленинградской области, среди которых участники специальной военной операции и члены их семей, воспользовались возможностью пройти комплексную медицинскую диагностику в рамках акции «Врачи — героям!». Местные поликлиники предоставили пациентам полный спектр услуг: от сдачи анализов крови до глубокого обследования и консультаций узкопрофильных специалистов, включая психологическую поддержку.

Ход проведения обследований в Тосненском районе лично провел председатель комитета по здравоохранению региона Александр Жарков. Он подчеркнул, что работа с ветеранами выстроена в индивидуальном формате. В медучреждениях региона закреплены специализированные терапевтические и педиатрические участки, а врачи оказывают всестороннее сопровождение.

Глава комитета также отметил, что региональное здравоохранение ведет активную совместную работу с фондом «Защитники Отечества» и муниципалитетами для обеспечения адресной помощи каждому герою.