Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 671-673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, демонтаж праздничных консолей;

км 621,649 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины;

км 603,608,667 ограничение скорости движения в направлении г.Москву с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины; км 637 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ликвидация размывов;

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления (работы по обочине) с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах;

км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, ремонт деформационного шва.

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 116-117 ограничение скорости движения в направлении на Гатчину с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 51-55, км 64, транспортная развязка км 70, км 85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 50-54 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, аварийно-восстановительные работы;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 5-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена водоотводных лотков;

А-181 «Магистральная»:

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация нежелательной травянистой растительности химическим способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+ транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 56-57 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка дорожных знаков;

км 37-56 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 69-66 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 77-145 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00 ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 105-108 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 77-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков и быстротоков;

км 0-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 55-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, отключение эл. питания для чистки изоляции и техобслуживания ТП- поочерёдно.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 37-57 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 08:00-17:00, мех. мойка ШЗЭ;

км 71-31-71 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности (борщевика);

км 99-31-99 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 52-51 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00-17:00, ремонт СБО;

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 08:00-17:00, мех. мойка обочин;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.