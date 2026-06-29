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Новости Социум

Предприятие в Выборге рискует заплатить более 1 млн рублей штрафа за нарушение правил охраны труда

При проверке прокуратура выявила на предприятии ряд грубых нарушений при организации работ.

Выборгская городская прокуратура добилась устранения нарушений трудового законодательства в местной компании, где сотрудники работали без необходимых средств индивидуальной защиты.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений правил охраны труда. Руководство предприятия игнорировало базовые требования безопасности: работники не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, на территории отсутствовала обязательная разметка для грузов, а также отсутствовал контроль доступа к управлению транспортными средствами.

В результате на предприятие завели два административных дела. Сумма штрафов составила 22 тысячи рублей. 

"Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей, — добавили в прокуратуре.

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Почти 700 человек обследовали в Ленобласти в рамках акции «Врачи — героям!» - В 47-м регионе подвели итоги уникальной программы диспансеризации.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Более 680 жителей Ленинградской области, среди которых участники специальной военной операции и члены их семей, воспользовались возможностью пройти комплексную медицинскую диагностику в рамках акции «Врачи — героям!». Местные поликлиники предоставили пациентам полный спектр услуг: от сдачи анализов крови до глубокого обследования и консультаций узкопрофильных специалистов, включая психологическую поддержку.

Ход проведения обследований в Тосненском районе лично провел председатель комитета по здравоохранению региона Александр Жарков. Он подчеркнул, что работа с ветеранами выстроена в индивидуальном формате. В медучреждениях региона закреплены специализированные терапевтические и педиатрические участки, а врачи оказывают всестороннее сопровождение.

Глава комитета также отметил, что региональное здравоохранение ведет активную совместную работу с фондом «Защитники Отечества» и муниципалитетами для обеспечения адресной помощи каждому герою.

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