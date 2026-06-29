При проверке прокуратура выявила на предприятии ряд грубых нарушений при организации работ.

Выборгская городская прокуратура добилась устранения нарушений трудового законодательства в местной компании, где сотрудники работали без необходимых средств индивидуальной защиты.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений правил охраны труда. Руководство предприятия игнорировало базовые требования безопасности: работники не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, на территории отсутствовала обязательная разметка для грузов, а также отсутствовал контроль доступа к управлению транспортными средствами.

В результате на предприятие завели два административных дела. Сумма штрафов составила 22 тысячи рублей.

"Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей, — добавили в прокуратуре.