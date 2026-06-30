Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом стало известно «Известиям».
По мнению депутата Европарламента Фернан Картхайзер, целью таких обсуждений является дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ.
«Очевидно, что жертвами должны стать обычные граждане, а не правительственные чиновники, несущие ответственность за официальную политику России», - сказал он.
Картхайзер отметил, что подобные ограничения в первую очередь ударят по экономике Западной Европы и вряд ли достигнут поставленной цели.
Ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Самаре и Уфе. Также прекратили работу визовые центры Кипра в России, хотя Никосия по-прежнему выдает визы в консульствах.