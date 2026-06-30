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В Евросоюзе обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом стало известно «Известиям».

паспорт
Фото: ivbg.ru

По мнению депутата Европарламента Фернан Картхайзер, целью таких обсуждений является дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ.

«Очевидно, что жертвами должны стать обычные граждане, а не правительственные чиновники, несущие ответственность за официальную политику России», - сказал он.

Картхайзер отметил, что подобные ограничения в первую очередь ударят по экономике Западной Европы и вряд ли достигнут поставленной цели.

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Ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Самаре и Уфе. Также прекратили работу визовые центры Кипра в России, хотя Никосия по-прежнему выдает визы в консульствах.

Теги

визы туризм евросоюз Ес запрет
Новости СВО

Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА

В подмосковном Егорьевске в результате атаки БПЛА погиб шестимесячный ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА - Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Фото: тг-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Губернатор уточнил, что ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Воробьев добавил, что силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников - в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

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