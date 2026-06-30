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Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе - Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года.
Фото: magnific.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане.

В сообщении заявлено, что решение о полном отстранении спортсменов из России и Белоруссии частично отменяется. Спортсмены смогу участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных спортсменов без государственной символики. Эти же требования применяются к вспомогательному персоналу.

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Фото: Freepik.

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Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

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