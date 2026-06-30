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Новости Происшествия

Руководителя будут судить из-за гибели человека на погрузчике в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб человек. Перед судом предстанет мужчина, отвечавший за обеспечение безопасности на рабочем месте.

В день трагедии фигурант отсутствовал на работе. При этом к выполнению работ допустили постороннего человека, который не состоял в штате организации и не проходил обязательный инструктаж, а также проверку знаний по охране труда и безопасности.

Во время использования погрузчика потерпевший упал с подъемника. Он получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

 

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Теги

Кингисеппский район
Новости Происшествия

Петербурженка украла духи за 22 тысячи рублей в Пулково. Ей грозит до 2 лет лишения свободы

Транспортная полиция раскрыла кражу из магазина беспошлинной торговли в аэропорту Пулково. В линейный отдел полиции на воздушном транспорте обратился представитель магазина в зоне вылета внутренних рейсов. Он сообщил о пропаже флакона духов с витрины.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина зашла в магазин, убедилась, что за ней никто не наблюдает, взяла товар и покинула зону вылета. После этого она улетела рейсом Санкт-Петербург – Камрань.

Ущерб составил около 22 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Теги

пулково Санкт-Петербург

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