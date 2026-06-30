В Кингисеппском районе завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб человек. Перед судом предстанет мужчина, отвечавший за обеспечение безопасности на рабочем месте.

В день трагедии фигурант отсутствовал на работе. При этом к выполнению работ допустили постороннего человека, который не состоял в штате организации и не проходил обязательный инструктаж, а также проверку знаний по охране труда и безопасности.

Во время использования погрузчика потерпевший упал с подъемника. Он получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.