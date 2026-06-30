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Новости СВО

В Подпорожском районе простятся с погибшим на СВО Александром Горбачевым

В Подпорожском районе Ленобласти проводят в последний путь земляка Александра Горбачева, погибшего на СВО.

Церемония прощания с бойцом состоится 1 июля в ритуальном зале ООО «Память» в Подпорожье.

В Подпорожском районе простятся с погибшим на СВО Александром Горбачевым - Александр Горбачев погиб 6 марта при выполнении задач в ходе СВО.
Фото: администрация Подпорожского района

Александр Горбачев погиб 6 марта при выполнении задач в ходе СВО. Контракт с Минобороны мужчина заключил в январе 2023 года.

«У Александра осталась семья: мама, сестра, родные, близкие, друзья. Многие знают и помнят его как доброго, неравнодушного и чуткого человека. Его гибель стала невосполнимой утратой для близких ему людей, для всех подпорожцев», - сообщили в администрации Подпорожского района.

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Ленобласть Подпорожский район погиб военный СВО
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Фото: freepik.

Также было отмечено, что 933 ученика набрали по 200 баллов, 76 человека - по 300 баллов, восемь участников ЕГЭ - по 400 баллов и одна выпускница - максимальные 500 баллов.

Напомним, резервные дни сдачи экзаменов предусмотрены с 22 по 25 июня, а дни пересдачи — 8 и 9 июля.

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