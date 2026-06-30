Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 8 759 выпускников сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов. Это является рекордным показателем.

Также было отмечено, что 933 ученика набрали по 200 баллов, 76 человека - по 300 баллов, восемь участников ЕГЭ - по 400 баллов и одна выпускница - максимальные 500 баллов.

Напомним, резервные дни сдачи экзаменов предусмотрены с 22 по 25 июня, а дни пересдачи — 8 и 9 июля.