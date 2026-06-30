В Подпорожском районе Ленобласти проводят в последний путь земляка Александра Горбачева, погибшего на СВО.
Церемония прощания с бойцом состоится 1 июля в ритуальном зале ООО «Память» в Подпорожье.
Александр Горбачев погиб 6 марта при выполнении задач в ходе СВО. Контракт с Минобороны мужчина заключил в январе 2023 года.
«У Александра осталась семья: мама, сестра, родные, близкие, друзья. Многие знают и помнят его как доброго, неравнодушного и чуткого человека. Его гибель стала невосполнимой утратой для близких ему людей, для всех подпорожцев», - сообщили в администрации Подпорожского района.