В Петербурге на Дворцовой набережной с 1 июля начнется следующий этап ремонтных работ, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».
Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста. При этом для пешеходов сохранят безопасный проход вдоль зоны проведения работ.
График ремонта составлен с учетом высокой посещаемости Дворцовой набережной в летний сезон. Причалы речного транспорта останутся доступными для пассажиров на протяжении всего периода работ.
Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани уже завершены. Заключительный этап ремонта запланирован на осень - с 1 сентября по 15 октября. Он охватит участок от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж».