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Дворцовую набережную в Петербурге частично перекроют на ремонт до конца лета

В Петербурге на Дворцовой набережной с 1 июля начнется следующий этап ремонтных работ, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Дворцовую набережную в Петербурге частично перекроют на ремонт до конца лета - Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа
Фото: CПб ГБУ «Мостотрест».

Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста. При этом для пешеходов сохранят безопасный проход вдоль зоны проведения работ.

График ремонта составлен с учетом высокой посещаемости Дворцовой набережной в летний сезон. Причалы речного транспорта останутся доступными для пассажиров на протяжении всего периода работ.

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Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани уже завершены. Заключительный этап ремонта запланирован на осень - с 1 сентября по 15 октября. Он охватит участок от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж».

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Дворцовая набережная Петербург ограничено движение
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1 июля жителей Ленобласти ждет жаркая погода без осадков

В Ленобласти 1 июля ожидается переменная облачность, без осадков.

1 июля жителей Ленобласти ждет жаркая погода без осадков - В начале ночи на востоке местами возможен кратковременный дождь.
Фото: magnific.

В начале ночи на востоке местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем - +22…+27°С.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем - понижаться.

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Теги

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