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Багги, два квадроцикла и два мотоцикла изъяли у нарушителей в парке «Токсовский»

В Ленинградской области за неделю составили 47 протоколов за нарушение правил поведения на особо охраняемых природных территориях. 

Багги, два квадроцикла и два мотоцикла изъяли у нарушителей в парке «Токсовский» - В Ленинградской области за неделю составили 47 протоколов за нарушение правил поведения на особо охр
Фото: max_ru/lenobladminka/AZ8XvstnTiY

В природном парке «Токсовский» у нарушителей изъяли пять единиц техники: багги, два квадроцикла и два мотоцикла. Транспорт отправили на спецстоянку, владельцам предстоит оплатить штрафы.

Инспекторы также привлекли к ответственности тех, кто ставил палатки в запрещенных местах и разводил костры там, где это делать нельзя.

Власти напомнили, что квадроциклам, мотоциклам и другой технике не место на заповедных территориях. Инспекторы ООПТ имеют право изымать орудия нарушений – от браконьерских сетей до транспорта.

Жителей и гостей Ленинградской области просят заранее изучать правила посещения природных территорий. Ограничения необходимы для сохранения природы региона.

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29.06.2026
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Теги

Токсовский Ленинградская область
Новости Спорт

Российский олимпийский чемпион умер от сердечного приступа

умер
Фото: pxhere

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. О смерти спортсмена сообщила тренер Тамара Москвина. По ее словам, Дмитриев перенес сердечный приступ на сборах в Орле.

В прошлый вторник фигуриста перевезли в Москву, где ему провели операцию. После этого спортсмена ввели в искусственную кому, из которой он не вышел. Артура Дмитриева не стало в 29 июня.

Дмитриев стал первым фигуристом-мужчиной, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с 2 разными партнершами. В 1992 году он победил на Играх в Альбервиле вместе с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году выиграл золото в Нагано с Оксаной Казаковой.

Также в активе спортсмена серебро Олимпиады 1994 года, две победы на чемпионатах мира и три золота чемпионатов Европы.

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Артур Дмитриев спорт

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