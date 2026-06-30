В Ленинградской области за неделю составили 47 протоколов за нарушение правил поведения на особо охраняемых природных территориях.

В природном парке «Токсовский» у нарушителей изъяли пять единиц техники: багги, два квадроцикла и два мотоцикла. Транспорт отправили на спецстоянку, владельцам предстоит оплатить штрафы.

Инспекторы также привлекли к ответственности тех, кто ставил палатки в запрещенных местах и разводил костры там, где это делать нельзя.

Власти напомнили, что квадроциклам, мотоциклам и другой технике не место на заповедных территориях. Инспекторы ООПТ имеют право изымать орудия нарушений – от браконьерских сетей до транспорта.

Жителей и гостей Ленинградской области просят заранее изучать правила посещения природных территорий. Ограничения необходимы для сохранения природы региона.