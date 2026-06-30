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Новости Происшествия

Пенсионерка из Волосовского района перевела мошенникам более 2 млн рублей

Пожилая женщина стала жертвой злоумышленников в период с 17 по 22 января 2024 года. Под влиянием мошенников она перевела деньги на разные банковские счета.

По иску Волосовской городской прокуратуры с владельца одного из счетов уже взыскали 445 тысяч рублей. Именно на этот счет поступила часть похищенных денег.

Кроме того, надзорное ведомство через суд потребовало вернуть пенсионерке проценты за пользование чужими деньгами. Сумма превышает 131 тысячу рублей.

Остальные иски находятся на рассмотрении. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.

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По данным прокуратуры Ленинградской области, в ноябре 2025 года женщина нашла в интернете вакансию оператора пункта выдачи заказов. Управляющий рассказал ей об обязанностях, условиях работы и оплате труда. После этого женщина приступила к работе, однако трудовой договор с ней не заключили.

По факту нарушения возбудили административное дело. Материалы направили в Северо-Западную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда. По итогам рассмотрения дела виновное лицо привлекли к административной ответственности.

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