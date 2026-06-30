Пожилая женщина стала жертвой злоумышленников в период с 17 по 22 января 2024 года. Под влиянием мошенников она перевела деньги на разные банковские счета.

По иску Волосовской городской прокуратуры с владельца одного из счетов уже взыскали 445 тысяч рублей. Именно на этот счет поступила часть похищенных денег.

Кроме того, надзорное ведомство через суд потребовало вернуть пенсионерке проценты за пользование чужими деньгами. Сумма превышает 131 тысячу рублей.

Остальные иски находятся на рассмотрении. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.