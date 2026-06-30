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Ленобласть стала лидером по реализации программы «Комфортная среда»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о комфортной городской среде в новом выпуске программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24. Выпуск вышел 30 июня. С главой региона беседовал главный редактор телеканала Олег Черных.

Главной темой программы стали благоустройство, дворы, парки, дороги, тротуары, контейнерные площадки и участие жителей в выборе проектов. По словам Александра Дрозденко, комфортная городская среда – это прежде всего пространство, где человеку удобно жить, работать, создавать семью и думать о будущем.

«Комфортная городская среда – большое понятие. Самое главное, это – место, где человеку удобно жить, удобно работать, создавать семью, воспитывать и растить детей. И, что самое важное – думать о будущем. Наверное, это – основное, что определяет комфортную городскую среду. Сюда уже входит благоустройство, хорошие дворовые территории, парки, детские площадки, спортобъекты, наличие рядом школ, детских садов, поликлиники, хорошие тротуары, дороги, чистота, вовремя все убирается и подметается, и красивая, аккуратная контейнерная площадка», – отметил Александр Дрозденко

Глава региона подчеркнул, что за последние годы подход к благоустройству изменился. Теперь власти больше ориентируются на мнение жителей.

«Подход за последние года изменился в том, что сейчас больше ориентируемся на мнение наших жителей. Мы 10 лет назад начинали эту программу. Мне она показалась интересной, потому что это – программа быстрая: в течение года можно благоустроить двор, сделать хорошее парковое пространство, благоустроить территорию рядом с общественным зданием, сделать хороший тротуар, освещение. Это – достаточно быстро делается. Объявив об этом в начале года, в конце года можно уже получить готовый результат», – поделился Александр Дрозденко

По словам губернатора, раньше решения о благоустройстве чаще принимали муниципальные и региональные власти. Сейчас жители сами выбирают проекты и участвуют в их оценке.

«Первые шаги мы делали самостоятельно. Власть муниципальная, государственная определяла, где что можно благоустроить. Не всегда то совпадало со мнением жителей. Наверное, самое главное, что получилось добиться за последнее время – наши жители сегодня активно выбирают проекты, оценивают их, выбирают проекты для благоустройства. Еще 10 лет назад не все верили даже в эту программу, а сегодня такая хорошая конкуренция среди муниципалитетов за то, чтобы участвовать в программе. И каждый хочет как можно больше таких объектов у себя благоустроить», – рассказал Александр Дрозденко

За время действия программы в Ленинградской области благоустроили более 1200 общественных пространств, включая дворы, парки и набережные. Губернатор отметил, что регион ежегодно получает от пяти до семи федеральных наград за лучшие проекты благоустройства и привлекает дополнительное финансирование.

«Ну и цифры, конечно, впечатляют. За этот период мы благоустроили более 1200 общественных пространств: дворов, парков, набережных и так далее. Хорошая цифра – 1200. В программу поверили. Сегодня мы уже не только соревнуемся внутри Ленинградской области. Каждый год от 5 до 7 проектов (один из лучших, кстати, показателей в России) в Ленинградской области получает призы на федеральном уровне. Это – не просто призы, что мы вошли в 100 или 30 лучших. Мы еще и получаем на это финансирование. Не случайно и 2024, и 2025 года Ленобласть признана регионом-лидером по реализации программы «Комфортная среда», – подчеркнул Александр Дрозденко

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Теги

Комфортная среда Ленинградская область Александр Дрозденко
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По иску Волосовской городской прокуратуры с владельца одного из счетов уже взыскали 445 тысяч рублей. Именно на этот счет поступила часть похищенных денег.

Кроме того, надзорное ведомство через суд потребовало вернуть пенсионерке проценты за пользование чужими деньгами. Сумма превышает 131 тысячу рублей.

Остальные иски находятся на рассмотрении. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.

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Волосовский район Ленинградская область

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