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На ряде федеральных трасс Ленобласти 1 июля ограничат движение

В среду, 1 июля, на некоторых федеральных трассах Ленобласти будут введены временные ограничения движения. Это связано с проведением плановых ремонтных и эксплуатационных работ, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На ряде федеральных трасс Ленобласти 1 июля ограничат движение - Водителей просят учитывать дорожную обстановку, соблюдать требования временных дорожных знаков и зар
Фото: freepik

Ограничения коснутся трасс Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда - Тихвин - Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» и Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - граница с Белоруссией».

На дорогах будут проводиться мойка и очистка инфраструктуры, ремонт и установка дорожных знаков, замена барьерного ограждения, устранение дефектов покрытия и обочин, нанесение дорожной разметки, ликвидация трещин и деформаций асфальта, покос травы и другие работы.

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Водителей просят учитывать дорожную обстановку, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее снижать скорость при приближении к местам проведения работ.

Теги

ограничено движение Ленобласть дороги Дороги в Ленобласти
Новости Социум Главное

Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов.

Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией - Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.
Фото: Северо-Западное таможенное управление

Движение приостановили через следующие железнодорожные пункты пропуска: «Выборг» (Ленобласть), «Вяртсиля» (Карелия), «Люття» (Карелия), «Санкт-Петербург - Финляндский» (Петербург), «Светогорск» (Ленобласть), «Печоры-Псковские» (Псковская область), «Пыталово» (Псковская область).

Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.

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Теги

граница Эстония Финляндия Латвия

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