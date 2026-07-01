В среду, 1 июля, на некоторых федеральных трассах Ленобласти будут введены временные ограничения движения. Это связано с проведением плановых ремонтных и эксплуатационных работ, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения коснутся трасс Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда - Тихвин - Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» и Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - граница с Белоруссией».

На дорогах будут проводиться мойка и очистка инфраструктуры, ремонт и установка дорожных знаков, замена барьерного ограждения, устранение дефектов покрытия и обочин, нанесение дорожной разметки, ликвидация трещин и деформаций асфальта, покос травы и другие работы.

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Водителей просят учитывать дорожную обстановку, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее снижать скорость при приближении к местам проведения работ.