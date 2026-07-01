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В Подпорожье простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО почти два года назад

В Подпорожском районе Ленобласти простились с погибшим на СВО военнослужащим. Владислав Арсентьев два года считался пропавшим без вести.

Церемония прощания и гражданская панихида прошли 30 июня на гражданском кладбище в городском поселке Важины.

В Подпорожье простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО почти два года назад - В начале августа 2024 года рядовой пропал без вести.
Фото: администрация Подпорожского района

Владислав родился в Важинах 18 октября 2004 года. В середине апреля 2024 года заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО, был ранен, проходил лечение в госпитале, затем вернулся к боевым задачам. В начале августа 2024 года рядовой пропал без вести. В июне 2026 года пришло извещение о том, что в августе 2024 года он погиб в поселке Волчанск Харьковской области.

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Теги

СВО погиб военный Подпорожье Ленобласть
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Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов.

Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией - Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.
Фото: Северо-Западное таможенное управление

Движение приостановили через следующие железнодорожные пункты пропуска: «Выборг» (Ленобласть), «Вяртсиля» (Карелия), «Люття» (Карелия), «Санкт-Петербург - Финляндский» (Петербург), «Светогорск» (Ленобласть), «Печоры-Псковские» (Псковская область), «Пыталово» (Псковская область).

Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.

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граница Эстония Финляндия Латвия

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