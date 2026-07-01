В Подпорожском районе Ленобласти простились с погибшим на СВО военнослужащим. Владислав Арсентьев два года считался пропавшим без вести.

Церемония прощания и гражданская панихида прошли 30 июня на гражданском кладбище в городском поселке Важины.

Владислав родился в Важинах 18 октября 2004 года. В середине апреля 2024 года заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО, был ранен, проходил лечение в госпитале, затем вернулся к боевым задачам. В начале августа 2024 года рядовой пропал без вести. В июне 2026 года пришло извещение о том, что в августе 2024 года он погиб в поселке Волчанск Харьковской области.