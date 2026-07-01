С 1 июля часть рейсов автобуса №809 в летний сезон будет продлена до поселка Каменка.

Это позволит возобновить транспортное сообщение между Полянами, Владимировкой и Каменкой и двумя железнодорожными станциями в Зеленогорске и Рощино. Об этом сообщили в комитете по транспорту ЛО.

Обновленное расписание автобусов:

от Приветнинского до Рощино - 11:00, 12:50;

от Приветнинского до Каменка - 06:50, 08:30, 14:00, 17:30.

от Рощино до Приветнинского - 14:00 и 18:50.

от Каменки до Приветнинского - 06:20, 08:55, 10:40, 16:10.

Действующий маршрут является социальным, поэтому в качестве оплаты можно использовать льготные билеты ЕСПБ.