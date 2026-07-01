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В Ленобласти автобус №809 продлили до поселка Каменка

С 1 июля часть рейсов автобуса №809 в летний сезон будет продлена до поселка Каменка.

Это позволит возобновить транспортное сообщение между Полянами, Владимировкой и Каменкой и двумя железнодорожными станциями в Зеленогорске и Рощино. Об этом сообщили в комитете по транспорту ЛО.

В Ленобласти автобус №809 продлили до поселка Каменка - Действующий маршрут является социальным, поэтому в качестве оплаты можно использовать льготные билет
Фото: комитет по транспорту ЛО.

Обновленное расписание автобусов:

  • от Приветнинского до Рощино - 11:00, 12:50;

  • от Приветнинского до Каменка - 06:50, 08:30, 14:00, 17:30.

  • от Рощино до Приветнинского - 14:00 и 18:50.

  • от Каменки до Приветнинского - 06:20, 08:55, 10:40, 16:10.

Действующий маршрут является социальным, поэтому в качестве оплаты можно использовать льготные билеты ЕСПБ.

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Теги

общественный транспорт Ленобласть Выборгский район автобус
Новости Социум

Власти Петербурга контролируют ситуацию с поставками топлива

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается контролируемой.

Власти Петербурга контролируют ситуацию с поставками топлива - Власти города ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС, поддерживая взаимодействие с
Фото: freepik

Власти города ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС, поддерживая взаимодействие с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций. Это позволяет отслеживать объёмы запасов топлива и оперативность поставок.

По оценке администрации, текущее положение дел позволяет полностью контролировать обеспечение Петербурга моторным топливом.

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