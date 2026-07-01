ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков в Петербург. Изъято 500 кг запрещенного.

Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом контейнере. Рыбу ввозили легально, а содержимое в ней доставали с помощью пилы и лопат. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержан гражданин России, причастный к организации международного контрабандного канала. У него изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысячам долларов. Также обнаружены 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.