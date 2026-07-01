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ФСБ нашла 500 кг наркотиков в замороженном тунце в порту Петербурга

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков в Петербург. Изъято 500 кг запрещенного.

ФСБ нашла 500 кг наркотиков в замороженном тунце в порту Петербурга - Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом конте
Скрин видео: ЦОС ФСБ.

Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом контейнере. Рыбу ввозили легально, а содержимое в ней доставали с помощью пилы и лопат. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержан гражданин России, причастный к организации международного контрабандного канала. У него изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысячам долларов. Также обнаружены 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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29.06.2026
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Теги

фсб наркотик Петербург порт
Новости Социум

В Ленинградском перинатальном центре за июнь родилось более 300 детей

В Ленинградском областном перинатальном центре с 3 июня по 1 июля появились на свет 337 малышей.

Среди новорожденных - 165 мальчиков и 172 девочки, включая три двойни и три тройни, сообщили в ЛОПЦ.

В Ленинградском перинатальном центре за июнь родилось более 300 детей - Среди новорожденных - 165 мальчиков и 172 девочки, включая три двойни и три тройни.
Фото: freepik

За неделю, начиная с 24 июня, родились 105 детей: 44 мальчика и 61 девочка. В числе рожениц было 29 многодетных матерей - у них появились на свет третьи и последующие дети.

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Теги

новорожденные Ленобласть Ленинградский перинатальный центр здравоохранение

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