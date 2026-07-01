Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе, сказано в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

«Все участники отметили, что с учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», - говорится в публикации.

В середине июня глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.