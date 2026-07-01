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Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки

Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе, сказано в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки - Центральный банк Российской Федерации не исключает возможности повышения траектории ключевой ставки
Фото: Freepik.

«Все участники отметили, что с учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», - говорится в публикации.

В середине июня глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.

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Четверг в Ленобласти будет дождливым - Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, местами до +10°С, днем - +16…+21°С.
Фото: Freepik.

Ночью на западе ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем осадки сохранятся, местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, местами до +10°С, днем - +16…+21°С.

Ветер ночью восточный, северо-восточный от слабого до умеренного, днем северо-западный, западный умеренный.

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